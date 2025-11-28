​Ograniczenia w swobodnym korzystaniu z części polskiej przestrzeni powietrznej wzdłuż granicy z Ukrainą i Białorusią zostały przedłużone do 9 marca 2026 - poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Decyzja o utrzymaniu obostrzeń zapadła na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

PAŻP przedłużyła ograniczenia

"Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przedłużyła do 9 marca 2026 roku ograniczenia w swobodnym korzystaniu z części polskiej przestrzeni powietrznej poprzez odnowienia strefy ograniczonej EP R129 wzdłuż granicy z Ukrainą i Białorusią" - podano w komunikacie.

Restrykcje nie dotyczą lotnictwa pasażerskiego - obowiązują w strefie od ziemi do poziomu około 3 km (poziom ograniczenia FL095). Obszar rozciąga się od 26 do 50 km w głąb kraju, w zależności od miejsca.

Agencja wyjaśniła, że lotnictwo GA (głównie samoloty małe i rekreacyjne) może wykonywać operacje w dzień. Warunkiem jest złożenie planu lotu oraz posiadania radia i transpondera. Zwrócono jednak uwagę, że w nocy takich operacji nie można wykonywać.

Cywilne bezzałogowe statki powietrzne mogą operować w dzień bez naruszania stref ADIZ Białoruś i ADIZ Ukraina (są to strefy identyfikacji obrony powietrznej). Niemniej, w nocy loty bezzałogowców są nadal zabronione.

Mapa z zaznaczonymi obszarami, na których obowiązują restrykcje / Polska Agencja Żeglugi Powietrznej / Materiały prasowe

Restrykcje wprowadzane są regularnie

"Co do zasady ograniczenia w przestrzeni powietrznej na wschodzie Polski, to praktyka regularna, wprowadzana zawsze na wniosek strony wojskowej od wybuchu wojny w Ukrainie" - podkreślono w komunikacie agencji.

Dotychczasowe restrykcje (wydane początkowo do 9 grudnia, a obecnie przedłużone do 9 marca) miały związek z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez drony w trakcie ataku Rosji na Ukrainę na początku września. Uruchomiono wówczas procedury obronne, a obiekty, które mogły stanowić zagrożenie zostały zneutralizowane.

Niemniej, w obszarze objętym ograniczeniem, nadal możliwe jest prowadzenie działań lotnictwa państwowego i lotniczego pogotowia ratunkowego, operacji wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, czy katastrof. Konieczna jest jednak koordynacji z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego. W strefie pracować może również lotnictwo wojskowe.