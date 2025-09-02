Podczas inauguracji XXXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach ogłoszono start nowatorskiego programu szkolenia operatorów dronów dla młodzieży z oddziałów przygotowania wojskowego. Nowa inicjatywa ma przygotować przyszłych żołnierzy do obsługi nowoczesnych technologii i wzmocnić bezpieczeństwo kraju.

Minister podkreślił, że wkrótce każdy żołnierz będzie wyposażony w osobistego drona. / Tytus Żmijewski / PAP

W Kielcach, w dniu rozpoczęcia prestiżowego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, ogłoszono uruchomienie programu szkolenia operatorów dronów w oddziałach przygotowania wojskowego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz, kadetów oraz eksperci branży obronnej.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił się do młodzieży, podkreślając ich rolę w budowaniu bezpiecznej przyszłości. Polska jest z was bardzo dumna. Dążymy do bezpieczeństwa dla naszych rodzin. Do tego potrzebujemy siły, odwagi i zaangażowania młodych ludzi - mówił podczas uroczystości.

To jest nasza przyszłość. Stawiamy na wojska dronowe, które powołałem, zostając ministrem obrony narodowej. Stawiamy bardzo mocno na rozwój cyber, rozwój zdolności w kosmosie. Wszystkie te nowe rodzaje aktywności muszą się zaczynać od samego początku, właśnie już podczas edukacji ponadpodstawowej. Potrzebujemy operatorów dronów, potrzebujemy pilotów statków bezzałogowych. - powiedział wicepremier.

Drony - przyszłość polskiej armii

Nowy program szkoleniowy zakłada, że już na etapie edukacji ponadpodstawowej młodzież będzie zdobywać praktyczne umiejętności obsługi dronów i statków bezzałogowych. Szkolenia mają odbywać się w 15 wybranych szkołach wojskowych na terenie kraju. To odpowiedź na rosnące znaczenie nowoczesnych technologii w obronności oraz dynamiczny rozwój wojsk dronowych i cyberbezpieczeństwa.

Minister podkreślił, że wkrótce każdy żołnierz będzie wyposażony w osobistego drona, a obsługa tych urządzeń stanie się powszechną umiejętnością w polskiej armii. To jest armia przyszłości, to jest żołnierz przyszłości - dobrze przygotowany i wykształcony - zaznaczył.

Tysiące kadetów w nowych programach

W roku szkolnym 2025/2026 w 500 Oddziałach Przygotowania Wojskowego naukę rozpocznie aż 30 tysięcy kadetów. Nowy program szkolenia operatorów dronów ma być kolejnym krokiem w kierunku unowocześniania polskiej armii i przygotowania młodzieży do wyzwań współczesnego pola walki.

Szef resortu obrony narodowej podkreślił, że nawet jeśli absolwenci tych oddziałów nie zdecydują się na zawodową służbę wojskową, zdobędą cenne umiejętności i wiedzę, które przydadzą się w budowaniu silnego społeczeństwa obywatelskiego.

W tym roku Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach zgromadził ponad 800 firm z 35 krajów. To jedno z najważniejszych wydarzeń branży obronnej w Europie, które co roku przyciąga ekspertów, producentów i decydentów z całego świata. Tegoroczna edycja obfituje w premiery technologiczne i prezentacje najnowocześniejszego sprzętu wojskowego.