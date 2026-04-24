Koalicjanci poza Sejmem, PiS nieco bliżej KO - tak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster wykonanego dla "Super Expressu".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak w Sejmie / Piotr Molecki / East News

Najnowszy sondaż pokazuje, że Koalicja Obywatelska ma 32,97 proc. poparcia, co oznacza spadek o 2,78 pkt proc.

Prawo i Sprawiedliwość zyskało poparcie; obecnie to 29 proc. (+1,72 pkt proc.). Kto na kolejnych miejscach?

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Z sondażu, którego wyniki opublikowano w piątek, wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, najwięcej głosów zdobyłaby Koalicja Obywatelska (32,97 proc.).

Na drugim miejscu uplasowało się PiS (29 proc.). Jak zaznacza "SE", porównując wynik nowego badania z poprzednim, wykonanym 2-3 kwietnia, okazuje się, że KO straciła poparcie (minus 2,78 pkt proc.), a zaufanie wyborców do PiS wzrosło (plus 1,72 pkt proc.).

Na kolejnych miejscach w sondażu znalazły się Konfederacja Wolność i Niepodległość (12,45 proc.), Nowa Lewica (6,65 proc.), Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (6,29 proc.), Partia Razem (5,81 proc.), PSL (3,70 proc.) oraz Polska 2050 (2,67 proc.).

Taki wynik uniemożliwiłby wejście do Sejmu PSL oraz Polsce 2050.

Badanie wykonano w dniach 21-22 kwietnia na próbie 1005 dorosłych Polaków.



