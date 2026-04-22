Czy stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego może liczyć na poparcie społeczne? Najnowszy sondaż przeprowadzony na zlecenie Onetu pokazuje wyraźne podziały wśród społeczeństwa.

Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński na wspólnej konferencji prasowej 21 kwietnia / Leszek Szymański / PAP

26,8 proc. Polaków rozważa poparcie nowego stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, ale aż 49,5 proc. jest mu przeciwna.

Najwięcej entuzjastów jest wśród wyborców Prawo i Sprawiedliwość (56,6 proc.). Więcej danych poniżej.

Mateusz Morawiecki założył stowarzyszenie Rozwój Plus , które ma skupiać posłów niezadowolonych z sytuacji po prawej stronie sceny politycznej.

Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Onetu wynika, że 26,8 proc. respondentów rozważa poparcie projektu politycznego byłego premiera (9,1 proc. "zdecydowanie tak", 17,7 proc. "raczej tak"). Przeciwników jest niemal połowa - 49,5 proc. (29 proc. "zdecydowanie nie", 20,5 proc. "raczej nie"), a 23,7 proc. badanych nie ma wyrobionej opinii.

Największe poparcie deklarują wyborcy Prawa i Sprawiedliwości - pozytywnie wypowiada się o stowarzyszeniu 56,6 proc. z nich. Przeciwnicy stanowią 21,1 proc., a ponad jedna piąta pozostaje niezdecydowana.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w elektoracie Koalicji Obywatelskiej. Tu aż 74,5 proc. ankietowanych sprzeciwia się inicjatywie Morawieckiego, a popiera ją jedynie 11,3 proc. Podobnie krytyczne stanowisko prezentują wyborcy Lewicy - 75 proc. jest przeciw, a tylko 12,5 proc. dopuszcza możliwość wsparcia.

Potencjalne "rezerwy" poza PiS

Poza własnym zapleczem politycznym były premier mógłby szukać wyborców m.in. wśród sympatyków Konfederacji. Choć większość z nich (51 proc.) ocenia inicjatywę negatywnie, to niemal 30 proc. rozważa jej poparcie.

W elektoracie Konfederacji Korony Polskiej przeciwników jest więcej - 60,3 proc., 26,4 proc. deklaruje wsparcie.

Najbardziej krytyczni okazują się wyborcy Partii Razem - aż 88 proc. nie poparłoby stowarzyszenia Rozwój Plus.

W elektoracie PSL przeciwników jest 58,8 proc., a zwolenników - 29,5 proc.

Aż 55,9 proc. nie potrafi określić swojego stanowiska wobec inicjatywy Morawieckiego.

Sondaż został przeprowadzony przez UCE Research w dniach 20-21 kwietnia 2026 r. metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie 1004 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat.