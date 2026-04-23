W ostatnich tygodniach scena polityczna w Polsce żyje rywalizacją dwóch prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości - Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka. Choć Jarosław Kaczyński oficjalnie wskazał Czarnka jako kandydata partii na premiera, w PiS nie ustają wewnętrzne napięcia. Najnowszy sondaż SW Research dla Onetu pokazuje, jak Polacy postrzegają obu polityków i kto ich zdaniem lepiej sprawdziłby się na stanowisku szefa rządu.

Jarosław Kaczyński desygnował Przemysława Czarnka na kandydata PiS na premiera.

W partii trwa rywalizacja między obozem Mateusza Morawieckiego a zwolennikami Czarnka.

Najnowszy sondaż SW Research dla Onetu pokazuje, że większość Polaków nie widzi różnicy między kandydatami lub nie ma zdania w tej sprawie.

W marcu Jarosław Kaczyński oficjalnie wskazał Przemysława Czarnka jako kandydata Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko premiera. Decyzja ta nie zakończyła jednak sporów wewnątrz partii. Wciąż trwa rywalizacja między zwolennikami obecnego lidera PiS a obozem byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Sytuację dodatkowo zaogniło powołanie przez Morawieckiego stowarzyszenia "Rozwój Plus" , które początkowo spotkało się z ostrą reakcją Kaczyńskiego. Po długich rozmowach Kaczyński zgodził się jednak, by stowarzyszenie działało w ramach partii, podkreślając, że PiS będzie miało "dwa płuca" .

Sondaż: Polacy nie mają wyraźnego faworyta

W kontekście tych wydarzeń pracownia SW Research na zlecenie Onetu zapytała Polaków, który z dwóch polityków - Mateusz Morawiecki czy Przemysław Czarnek - byłby lepszym kandydatem na premiera. Wyniki sondażu przeprowadzonego 23 kwietnia 2026 roku pokazały, że według respondentów lepszy byłby Morawiecki. Wskazało go 23,6 proc. pytanych, podczas gdy Czarnka poparło 11,9 proc. ankietowanych.

Największa grupa badanych, bo aż 42,2 proc., zadeklarowała jednak, że nie widzi różnicy między tymi politykami. Dodatkowo 22,3 proc. osób przyznało, że nie ma w tej sprawie zdania. Oznacza to, że ponad połowa Polaków nie potrafi wskazać, który z kandydatów byłby lepszym szefem rządu.

Polacy podzieleni i niezdecydowani

Zaskakująco wysoki odsetek osób, które nie widzą różnicy między kandydatami lub nie mają zdania, może być sygnałem dla partii, że potrzebne są nowe twarze lub świeże pomysły na przyszłość.

Sondaż został przeprowadzony metodą wywiadów on-line (CAWI) w panelu internetowym SW Panel. W badaniu wzięło udział 830 dorosłych osób z całej Polski, co pozwala na uzyskanie reprezentatywnych wyników dla ogółu społeczeństwa.