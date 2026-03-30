W poniedziałek, 30 marca 2026 roku, weszły w życie kolejne w tym roku nowe przepisy dla kierowców. Wprowadzono zakaz driftu. Za złamanie tego przepisu przewidziano drastyczne kary.

Od poniedziałku, 30 marca 2026 roku, zaczęły obowiązywać przepisy zakazujące driftu, czyli celowej utraty przyczepności choćby jednego koła pojazdu oraz jazdy na jednym kole.

Co jeszcze zmieniło się w przepisach w ostatnim czasie?

Surowe kary za driftowanie i jazdę na jednym kole

Od 30 marca obowiązują zaostrzone przepisy drogowe dotyczące niebezpiecznych zachowań na drogach. Zgodnie z nowelizacją ustawy celowe driftowanie oraz jazda na jednym kole są teraz surowo karane. Za takie wykroczenia grozi mandat w wysokości co najmniej 1500 zł, a w przypadku stworzenia zagrożenia - minimum 2500 zł.

Policja może również zatrzymać prawo jazdy na okres trzech miesięcy każdemu, kto dopuści się tych wykroczeń.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zapowiedziało zero tolerancji wobec osób, które rażąco naruszają nowe przepisy i stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Nowe przepisy i katalog sankcji

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego od 29 stycznia wprowadziła m.in. nowe rodzaje czynów zabronionych, w tym nielegalne wyścigi, rajdy i inne podobne imprezy, zaostrzyła sankcje karne za rażąco niebezpieczną, brawurową jazdę oraz łamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i wprowadziła nowe rozwiązania dotyczące przepadku pojazdów mechanicznych.

Zmiany mają wyeliminować recydywistów, czyli kierowców objętych wielokrotnymi zakazami prowadzenia pojazdów. Zaostrzenie sankcji ma także zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i wywołać efekt odstraszający wobec sprawców naruszających przepisy, zagrażających innym uczestnikom ruchu drogowego.

Złamanie obowiązującego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów skutkować ma orzekaniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych dożywotnio. Ustawa przewiduje ponadto możliwość konfiskaty pojazdu mechanicznego na rzecz Skarbu Państwa w przypadku osób łamiących sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, podobnie, jak ma to miejsce przy przestępstwach drogowych popełnianych pod wpływem alkoholu.

Zgodnie z nowymi przepisami motoryzacyjne spotkania liczące co najmniej 10 pojazdów muszą być zgłaszane urzędom gminnym.

Tamowanie ruchu drogowego zagrożone jest karą grzywny na zasadach ogólnych (wcześniej była ograniczona do 500 zł), a w sytuacji poważniejszego zakłócenia ruchu sąd może orzec dodatkowo nawiązkę w wysokości do 1500 zł.

Z tego ustawodawca zrezygnował

Jak informował resort sprawiedliwości, ustawodawca zrezygnował z obowiązku zapłaty równowartości pojazdu w sytuacji, gdy nietrzeźwy kierowca zostanie zatrzymany w pojeździe, który nie jest jego własnością. Zamiast tego sprawca zapłaci nawiązkę minimum 5000 zł, a nawet do 500 tys. zł.

Zgodnie z ustawą za spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu w określonych okolicznościach grozi kara od roku do 10 lat więzienia. Chodzi m.in. o uczestnictwo np. w nielegalnym wyścigu pojazdów mechanicznych.

Z kolei za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo uszczerbku na zdrowiu, w wyniku rażącego przekroczenia prędkości oraz zasad bezpieczeństwa, grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.