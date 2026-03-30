Lider głównej węgierskiej partii opozycyjnej TISZA, Peter Magyar, nie otrzymał ani jednego zaproszenia do udziału w wywiadzie czy debacie w mediach publicznych podczas trwającej kampanii przed kwietniowymi wyborami parlamentarnymi - informuje portal Telex.

Demonstracja zwolenników opozycyjnej partii TISZA w Budapeszcie, zdjęcie z 15 marca 2025 r. / ATTILA KISBENEDEK/AFP / East News

Sondaże pokazują duże zainteresowanie debatą Magyar-Orban, jednak premier Węgier konsekwentnie ją odrzuca.

"Peter Magyar nie otrzymał zaproszenia do wystąpienia w mediach publicznych w trakcie kampanii wyborczej (rozpoczętej pod koniec lutego - przyp. red.), a ostatnie zaproszenie od telewizji publicznej M1 lub (publicznego) Radia Kossutha wpłynęło we wrześniu 2024 roku" - napisała TISZA w odpowiedzi na pytanie Telexu.

Portal zacytował też wiadomość mediów publicznych, które zapytał o zaproszenie dla lidera węgierskiej opozycji. "Zanim odpowiemy na to pytanie, uważamy za ważne, aby (...) państwa redakcja jasno określiła, z jakich źródeł otrzymuje finansowanie zagraniczne i jaki jest udział tych źródeł w jej działalności" - napisano w odpowiedzi, unikając ustosunkowania się do zadanego pytania dotyczącego kampanii.

Telex nie otrzymał również odpowiedzi na pytanie o ewentualny plan organizacji przedwyborczej debaty kandydatów na premiera. Według sondażu przeprowadzonego pod koniec stycznia przez 21 Research Center, prawie dwie trzecie Węgrów chciałoby, aby premier Viktor Orban i Peter Magyar zmierzyli się w debacie przed wyborami.

Szef węgierskiego rządu od miesięcy kategorycznie odrzuca ten pomysł, twierdząc, że - jak przypomina Telex - jego przeciwnikiem nie jest Magyar, lecz "brukselscy szefowie jego partii: Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej i Manfred Weber, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej".

Lider TISZY zapewnia natomiast, że jest gotów wziąć udział w debacie, o ile będzie brał też w niej udział premier Orban.

Wybory parlamentarne na Węgrzech

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Opozycyjna partia TISZA wyprzedza Fidesz premiera Viktora Orbana w większości niezależnych sondaży.