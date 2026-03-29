Nowy odcinkowy pomiar prędkości działa już w województwie mazowieckim na S8 na fragmencie: węzeł Wołomin - węzeł Zielonka. Dozwolona maksymalna prędkość to 120 km/h dla samochodów osobowych i 80 km/h dla samochodów ciężarowych.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na S8 już działa / JAROSLAW JAKUBCZAK/POLSKA PRESS/Polska Press/East News

Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym poinformowało, że od piątku 27 marca od godz. 12:00 na Mazowszu na drodze ekspresowej S8 działa nowy odcinkowy pomiar prędkości.

Długość odcinka pomiarowego to 8,1 km - od węzła Wołomin (Nowy Janków) do węzła Zielonka. Osobówki mogą jechać tam z maksymalną prędkością 120 km/h, a samochody ciężarowe 80 km/h.

Gdzie jeszcze zdjąć nogę z gazu na Mazowszu?

Jeśli chodzi o odcinkowe pomiary prędkości, od początku tego roku działa już ten na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej oraz między węzłem Opacz a węzłem Puchały - to równeż droga ekspresowa S8. Nogę z gazu warto zdjąć też na drodze ekspresowej S2 - węzeł Warszawa Wilanów - węzeł Lubelska i na autostradzie A2 między węzłem Mińsk Mazowiecki a węzłem Janów. Pod koniec stycznia uruchomiony został również m.in. odcinkowy pomiar na S8 - Nadarzyn. Od 26 stycznia działa także pomiar na S7 - węzeł Radom Północ - Wolanów.