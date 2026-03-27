Rosnące opłaty na autostradach wracają jak bumerang. Kierowcy narzekają, rząd rozkłada ręce, a eksperci mówią wprost: "darmowe drogi to mit". Dziś w cyklu "Twoje zdanie w Radiu RMF24" sprawdzaliśmy, kto i za co płaci? I co może się zmienić.

Podwyżki na A2. "To już kosmos"

Kolejna podwyżka na autostradzie A2 wywołała falę komentarzy. Dziś za przejazd około 100 kilometrów - między Koninem a Świeckiem - trzeba zapłacić aż 80 złotych. To efekt decyzji prywatnego koncesjonariusza - spółki Autostrada Wielkopolska. Państwo ma w tej sprawie ograniczone możliwości działania.

Umowa została tak skonstruowana w latach 90., że dziś Generalna Dyrekcja Krajowych Dróg i Autostrad nie ma wpływu na ceny - tłumaczył w Porannej Rozmowie w RMF FM minister infrastruktury, Dariusz Klimczak.

Choć GDDKiA wyraziła negatywną opinię wobec podwyżki, to nie mogła jej zablokować.

Kierowcy omijają autostrady

Drożyzna sprawia, że wielu kierowców wybiera drogi lokalne. To przesada: przy takich cenach paliwa to już w ogóle się nie opłaca. Prywatnie bym nie pojechał, najdroższa autostrada w Europie - takie opinie pojawiały się wśród jadących A2 w cyklu "Twoje zdanie w Radiu RMF24" na trasie.

Jaki jest tego efekt? Większy ruch w mniejszych miejscowościach i szybsze zużycie dróg niższej kategorii.

System jest niespójny i niesprawiedliwy

Zdaniem prof. Michała Wolańskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, problem jest głębszy. Większość autostrad w Polsce jest darmowa, a kilka odcinków bardzo drogich. To tworzy poczucie niesprawiedliwości - ocenił.

Ekspert w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Radkowskim przyznaje też, że sam - jak wielu kierowców - czasem omija płatne odcinki. Jeśli mogę dołożyć kilka minut i zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych, to tak robię - stwierdził.

Czy autostrady powinny być płatne?

Na to pytanie odpowiadaliście pisząc do nas maile: "Dla Polaków powinny być darmowe, a dla obcokrajowców płatne" - uważa Przemek.

"Opłaty tak, ale przy remontach powinny być obniżane lub zniesione" - podkreśla Michał. "Roczna opłata za wszystkie drogi i koniec dyskusji." - proponuje Tomek.

"Darmowe autostrady nie istnieją"

Eksperci studzą emocje. Autostrady to bardzo drogi produkt. Kilometr kosztuje około 40 milionów złotych. Ktoś musi za to zapłacić - mówi prof. Wolański. Dotychczas dużą część kosztów pokrywały fundusze unijne. Ten etap jednak się kończy.

Musimy zdecydować: czy płacimy podatkami, czy bezpośrednio za przejazd - podkreśla.

Co dalej? Możliwe zmiany systemu

Jednym z rozwiązań mogłyby być umiarkowane opłaty na całej sieci dróg, zamiast wysokich stawek tylko na wybranych odcinkach. Technicznie jest to możliwe - systemy satelitarne działają już dla ciężarówek i pozwalają rozliczać kierowców za realnie przejechane kilometry.

A4 bez opłat

Są jednak i pozytywne sygnały. Rząd zapowiada, że po wygaśnięciu umowy koncesyjnej autostrada A4 na odcinku Kraków-Katowice stanie się darmowa. Nie przedłużymy umowy. Samochody osobowe będą jeździć bez opłat - zapowiedział w RMF FM minister infrastruktury.