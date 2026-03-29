Izraelska policja w Niedzielę Palmową nie pozwoliła wejść na mszę do Bazylki Grobu Pańskiego kardynałowi Pierbattiście Pizzaballi, łacińskiemu patriarsze Jerozolimy, i ojcu Francesco Ielpo, kustoszowi Ziemi Świętej - poinformował patriarchat Jerozolimy. "Obaj zostali zatrzymani po drodze, kiedy szli tam prywatnie, bez jakichkolwiek oznak procesji czy ceremoniału i zostali zawróceni" - poinformowano. Prezydent Izraela Izaak Herzog oświadczył, że "incydent wynikał z obaw o bezpieczeństwo".

Kardynał Pierbattista Pizzaballa / Ammar Awad / POOL / PAP/EPA

Incydent z udziałem izraelskiej policji

O poranku w Niedzielę Palmową doszło do skandalu z udziałem izraelskiej policji w Jerozolimie. Służby uniemożliwiły ważnym duchownym - kardynałowi Pierbattiście Pizzaballi i ojcu Francesco Ielpo - wejście na mszę do Bazylki Grobu Pańskiego.

"Obaj zostali zatrzymani po drodze, kiedy szli tam prywatnie, bez jakichkolwiek oznak procesji czy ceremoniału i zostali zawróceni" - przekazał łaciński patriarchat w komunikacie.

Kardynał Pierbattista Pizzaballa jest zwierzchnikiem Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej. Z kolei ojciec Francesco Ielpo piastuje funkcję kustosza Ziemi Świętej.

W minionych dniach kard. Pizzaballa poinformował, że z powodu wojny na Bliskim Wschodzie odwołano niektóre uroczystości Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie, w tym tradycyjną procesję z Góry Oliwnej w Niedzielę Palmową. W przesłaniu do wiernych przekazał, że procesja zostanie zastąpiona chwilą modlitwy.

Wielki Tydzień w obliczu konfliktu na Bliskim Wschodzie

Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, która zazwyczaj odbywała się w Bazylice Grobu Pańskiego, ma się odbyć, gdy pozwoli na to sytuacja. Kościoły pozostaną otwarte, a duszpasterze będą starali się umożliwić wiernym modlitwę i udział w liturgii w dostępnych formach - zaznaczył dostojnik.



"Ograniczenia z powodu konfliktu i wydarzenia ostatnich dni nie pozwalają przewidywać szybkiej poprawy sytuacji. W stałym dialogu z właściwymi władzami, wraz z innymi Kościołami chrześcijańskimi, zastanawiamy się, w jaki sposób, w formach, które zostaną uzgodnione, będzie możliwe celebrowanie centralnej tajemnicy naszego Zbawienia w sercu naszych Kościołów" - napisał.



Hierarcha przyznał, że z uwagi na zmienność sytuacji działania będą koordynowane codziennie. "Już teraz wiadomo jednak, że nie będzie można odprawiać zwykłych uroczystości otwartych dla wszystkich" - dodał.



"Do trudów czasu wojny, który dotyka nas wszystkich, dochodzi dziś ból wynikający z niemożności godnego i wspólnego celebrowania Wielkanocy. To jedna z wielu ran zadanych przez konflikt. Nie możemy jednak pozwolić, by nas to zniechęciło. Gdy nie możemy gromadzić się tak, jak byśmy chcieli, nie rezygnujmy z modlitwy" - wezwał kard. Pizzaballa w przesłaniu do wiernych.

Prezydent Izraela: Incydent wynikał z obaw o bezpieczeństwo

Po południu prezydent Iraela Izaak Herzog oświadczył we wpisie na platformie X, że zadzwonił do kard. Pizzaballi, "aby wyrazić głębokie ubolewanie z powodu dzisiejszego niefortunnego incydentu".

"Wyjaśniłem, że incydent wynikał z obaw o bezpieczeństwo spowodowanych ciągłym zagrożeniem atakami rakietowymi ze strony irańskiego reżimu terrorystycznego wobec ludności cywilnej w Izraelu, po wcześniejszych zdarzeniach, w których irańskie rakiety spadły na obszar Starego Miasta Jerozolimy w ostatnich dniach" - napisał Herzog.

Skandal wywołał reakcje przywódców

W reakcji na informację o uniemożliwieniu duchownym wejścia na mszę w Niedzielę Palmową premierka Włoch Giorgia Meloni zapewniła o bliskości z patriarchą i kustoszem, obywatelami Włoch. Z kolei wicepremier i szef włoskiego MSZ Antonio Tajani na platformie X wyraził "najszczersze wyrazy solidarności" z dostojnikami.

"To niedopuszczalne, że uniemożliwiono im wejście do Bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie" - napisał Tajani. Poinformował, że polecił ambasadorowi Włoch w Izraelu, aby "poinformował władze w Tel Awiwie o naszym oburzeniu i potwierdził stanowisko Włoch w obronie, zawsze i w każdych okolicznościach, wolności religijnej".

Z kolei prezydent Karol Nawrocki oświadczył we wpisie na platformie X, że wyraża "zdecydowany sprzeciw wobec braku zgody na odprawienie mszy świętej w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie". "Słowa wsparcia kieruję do łacińskiego patriarchy Jerozolimy i wszystkich chrześcijan zamieszkujących w Ziemi Świętej" - dodał.

Podkreślił, że Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, a chrześcijanie przygotowują się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. "Działania izraelskiej policji, które potępiam, są wyrazem braku szacunku wobec tradycji i kultury chrześcijańskiej" - napisał prezydent.