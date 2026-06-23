Order Orła Białego, Order Odrodzenia Polski czy Order Wojenny Virtuti Militari - polski system odznaczeń to nie tylko wyraz uznania dla wybitnych zasług, ale także ważny element budowania wspólnoty narodowej i kształtowania postaw obywatelskich. Jakie są najważniejsze polskie ordery i odznaczenia? Kto może je otrzymać i za co są przyznawane? Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat polskich odznaczeń państwowych.

Order Orła Białego to najstarsze i najważniejsze polskie odznaczenie państwowe / Leszek Szymański / PAP

Jakie są najważniejsze polskie odznaczenia i ordery oraz komu są przyznawane?

Za jakie zasługi można otrzymać Order Orła Białego czy Order Wojenny Virtuti Militari?

Jak wygląda procedura nadawania odznaczeń państwowych w Polsce?

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Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego . Stało się to po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imię "Bohaterów UPA". Przypomnijmy, że Ukraińska Powstańcza Armia jest w Polsce uznawana za formację zbrojną odpowiedzialną za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu.

Choć Order Orła Białego to najstarsze i najważniejsze polskie odznaczenie, to lista państwowych wyróżnień jest znacznie dłuższa. Poznajmy najważniejsze z nich.

Tradycja i prestiż - historia polskich odznaczeń

Polski system odznaczeń państwowych ma długą i bogatą tradycję, sięgającą czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Choć najstarszym i najbardziej prestiżowym odznaczeniem jest ustanowiony w 1705 roku Order Orła Białego, to od tego czasu system odznaczeń ewoluował, dostosowując się do zmieniających się realiów politycznych i społecznych.

Obecnie odznaczenia państwowe przyznawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który pełni funkcję Wielkiego Mistrza Orderów. Wnioski o nadanie odznaczenia mogą składać m.in. organy administracji publicznej, organizacje społeczne, instytucje naukowe czy osoby prywatne. Ostateczną decyzję podejmuje jednak Prezydent RP.

Nadanie odznaczenia jest uroczystym aktem, często odbywającym się podczas oficjalnych ceremonii państwowych. Odznaczeni otrzymują nie tylko insygnia, ale także dyplom potwierdzający nadanie orderu lub medalu.

Order Orła Białego - najwyższe polskie odznaczenie

Order Orła Białego to najwyższe i najstarsze polskie odznaczenie państwowe, ustanowione w 1705 roku przez króla Augusta II Mocnego. Jest przyznawane przez Prezydenta RP za wybitne zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno obywatelom Polski, jak i cudzoziemcom.

Order Orła Białego nadawany jest za szczególne osiągnięcia w działalności publicznej, naukowej, kulturalnej, społecznej, a także za wybitne zasługi w umacnianiu suwerenności i niepodległości Polski. Odznaczenie to jest symbolem najwyższego uznania ze strony państwa polskiego.

Order Orła Białego był nadawany przez królów Polski, a po rozbiorach przez władze emigracyjne i rządy II Rzeczypospolitej. W okresie PRL order nie był nadawany, przywrócono go po 1992 roku. Wśród odznaczonych są m.in. papież Jan Paweł II, Lech Wałęsa, Władysław Anders i Tadeusz Mazowiecki, a ostatnio m.in. Andrzej Poczobut , dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, który od 2021 r. przebywał w białoruskim więzieniu.

Na straży honoru najwyższego państwowego odznaczenia stoi Kapituła Orderu Orła Białego, której członkowie powoływani są przez głowę państwa na pięć lat; są to osoby, które wcześniej zostały same odznaczone orderem. Do kompetencji Kapituły Orderu Orła Białego należy w szczególności opiniowanie wniosków o nadanie lub pozbawienie odznaczenia oraz występowanie z inicjatywą nadania wyróżnienia lub jego pozbawienia.

Order Odrodzenia Polski - drugi najstarszy

Drugim pod względem starszeństwa polskim odznaczeniem państwowym jest Order Odrodzenia Polski (Polonia Restituta). Został ustanowiony 4 lutego 1921 roku jako wyraz uznania dla osób zasłużonych dla kraju w różnych dziedzinach życia, takich jak nauka, kultura, sztuka, gospodarka, działalność społeczna, służba publiczna czy obrona kraju.

Order Odrodzenia Polski przyznawany jest zarówno obywatelom Polski, jak i cudzoziemcom. Może być nadawany za wybitne osiągnięcia w czasie pokoju, jak i za zasługi wojenne.

Order Odrodzenia Polski dzieli się na pięć klas:

Krzyż Wielki (I klasa);

Krzyż Komandorski z Gwiazdą (II klasa);

Krzyż Komandorski (III klasa);

Krzyż Oficerski (IV klasa);

Krzyż Kawalerski (V klasa).

Odznaczenie to przyznaje Prezydent RP na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski. Wśród odznaczonych znajdują się wybitni naukowcy, artyści, politycy, działacze społeczni, a także osoby zasłużone dla walki o niepodległość Polski.

W polskim systemie odznaczeń po Orderze Orła Białego i Orderach Wojennych Virtuti Militari (o nich za chwilę), to właśnie Order Odrodzenia Polski (jako całość i w ramach poszczególnych klas) noszony jest na piersi najwyżej spośród wszystkich pozostałych odznaczeń.

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Order Wojenny Virtuti Militari - najwyższe odznaczenie wojskowe

Order Wojenny Virtuti Militari to najwyższe polskie odznaczenie wojskowe, przyznawane za wybitne zasługi bojowe na polu walki. Został ustanowiony 22 czerwca 1792 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, po bitwie pod Zieleńcami, jako wyraz uznania dla żołnierzy walczących w obronie ojczyzny.

Order Virtuti Militari jest jednym z najstarszych odznaczeń wojskowych na świecie, a jego nazwa pochodzi z łaciny i oznacza "Cnocie Wojennej". Odznaczenie to było przyznawane zarówno żołnierzom, jak i oficerom, a także całym jednostkom wojskowym za wyjątkową odwagę, męstwo i poświęcenie w walce.

Order dzieli się na pięć klas:

Krzyż Wielki (I klasa); Krzyż Komandorski (II klasa); Krzyż Kawalerski (III klasa); Krzyż Złoty (IV klasa); Krzyż Srebrny (V klasa).

Virtuti Militari był nadawany podczas wszystkich najważniejszych konfliktów zbrojnych, w których uczestniczyli Polacy, m.in. w czasie wojen napoleońskich, powstań narodowych, I i II wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej.

Po II wojnie światowej order był nadawany zarówno przez władze Polski Ludowej, jak i rząd na uchodźstwie; obecnie jest przyznawany przez Prezydenta RP. Łączna liczba odznaczonych wynosi ponad 26 tysięcy.

Krzyż Zasługi i Medale - uznanie dla codziennej pracy i odwagi

W polskim systemie odznaczeń ważne miejsce zajmuje także Krzyż Zasługi, ustanowiony w 1923 roku. Przyznawany jest osobom, które wyróżniły się ofiarną działalnością publiczną, społeczną lub zawodową. Krzyż Zasługi występuje w trzech stopniach: złotym, srebrnym i brązowym.

Medal za Ofiarność i Odwagę to odznaczenie przyznawane za ratowanie życia lub mienia z narażeniem własnego zdrowia i życia. Jest wyrazem uznania dla osób, które wykazały się wyjątkową odwagą i poświęceniem w sytuacjach zagrożenia.

Symbolika i znaczenie odznaczeń

Polskie odznaczenia państwowe to nie tylko wyraz uznania dla indywidualnych zasług, ale także ważny element budowania wspólnoty narodowej i kształtowania postaw obywatelskich. Są symbolem szacunku dla tradycji, historii i wartości, które stanowią fundament polskiej państwowości.