Bliski podwyższenia wyniku był potem Oscar Bobb, lecz dobrze ustawiony Pathe Ciss głową wybił piłkę z linii bramkowej.

W doliczonym czasie po kombinacyjnej akcji Sarr zdobył swoją drugą bramkę i zmniejszył rozmiary porażki Senegalu. Napastnik Crystal Palace był bliski uzyskania hat-tricka, gdy główkował po rzucie rożnym, ale przeniósł piłkę nad poprzeczką.

Senegal w mistrzostwach świata poniósł czwartą z rzędu porażkę z drużyną z Europy. Natomiast Norwegia wygrała 12. kolejny mecz o stawkę.

Francja i Norwegia mają po sześć punktów i awansowały już do 1/16 finału. W piątek w trzeciej kolejce i zmierzą się ze sobą o zwycięstwo w grupie I. Natomiast Senegal zagra z Irakiem o trzecie miejsce.

Erling Haaland - człowiek i cyborg

Norweskie media po wtorkowej wygranej z Senegalem stwierdziły, że taki sukces zdarza się raz na 100 lat. Haalanda, który w obu meczach strzelił po dwie bramki, nazwano zjawiskiem z innego świata. Stwierdzono, że Norwegia nigdy w swojej historii nie miała piłkarza, który jest na pograniczu bycia człowiekiem i cyborgiem, a awans do 1/16 finału to dla kraju gigantyczne osiągniecie.

Spodziewaliśmy się tego nieskromnie, przecież są to mistrzostwa globu, ale dwa zwycięstwa z rzędu dały wiarę w dalszą część turnieju. Udało się i teraz droga do wielkiego świata została otwarta - podsumowano w mediach.

Oglądaliśmy Haalanda w jego najwspanialszej wersji i dyspozycji. Można tylko powiedzieć, że żyjąc na peryferiach Europy nigdy nie spodziewaliśmy się, że będziemy mieć takiego piłkarza jak on - skomentował kanał telewizji TV2.

Stacja publiczna NRK dodała: - Haaland sparaliżował obronę Senegalu i wykończył ją dwoma bramkami. Dwa mecze i dwa gole w każdym. To jest artysta. Widać, że debiutując na mundialu, od razu sie do niego dopasował, jak kaczka do wody.

"Norwegia wiosłowała razem z fanami na trybunach"

Dziennik "Dagbladet" stwierdził: "Niestety, mecz nie był tak dobry, jak się spodziewaliśmy, popełniliśmy liczne błędy. Było widać, że jeszcze nie potrafimy być zabójcami i pod koniec meczów tracimy bramki, lecz to jest turniej, który się rozwija i każda drużyna się uczy. My też".

Z kolei "Verdens Gang" podkreślił, że "Norwegia wiosłowała razem z fanami na trybunach. Pomimo licznych błędów i załamań liczy się wynik, a ten jest jak na razie znakomity".

"Aftenposten" także nawiązał do kibiców: "Norwegia wiosłuje i nie wiemy, kiedy skończy się ten rejs marzeń".

Natomiast agencja NTB podkreśliła, że tegoroczny mundial sprawił, że cały kraj znalazł się w piłkarskiej ekstazie. "Chcemy, aby trwała jak najdłużej" - zaapelowała.

Norwegia - Senegal 3:2 (1:0)

Bramki: dla Norwegii - Marcus Pedersen (43), Erling Haaland dwie (48, 58); dla Senegalu - Ismaila Sarr dwie (53, 90+3).

Sędzia: Wilton Sampaio (Brazylia). Widzów: 80 663.