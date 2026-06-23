​Dwie kolejne osoby zostały aresztowane w związku z domniemanym spiskiem mającym na celu przeprowadzenie ataku podczas gali mieszanych sztuk walki, która odbyła się 14 czerwca przy Białym Domu - poinformowało w poniedziałek ministerstwo sprawiedliwości USA. Plan zakładał przeprowadzenie ataku dronami, a następnie ostrzał uciekających ludzi - przekazało ministerstwo.

Donald Trump i Melania Trump podczas gali UFC / ANNABELLE GORDON / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

FBI przeprowadziło aresztowania dwóch mężczyzn w ostatnich dniach w stanach Waszyngton i Missouri. W poniedziałek po raz pierwszy ujęci przez służby pojawili się przed sądami federalnymi.

Według prokuratury mieszkaniec stanu Waszyngton wspólnie z innymi osobami planował zdobycie i użycie dronów uzbrojonych w materiały wybuchowe. Z kolei mieszkaniec Missouri miał posiadać broń oraz zgodzić się na wytwarzanie części do dronów, które miały zostać wykorzystane do realizacji tego spisku - czytamy w komunikacie resortu sprawiedliwości.

Z ustaleń śledczych wynika, że plan zakładał przeprowadzenie ataku dronami, co miałoby wywołać panikę i skłonić uczestników do ucieczki w przeciwnym kierunku. Tam mieli czekać pozostali uczestnicy spisku, wyposażeni w karabiny snajperskie oraz inną broń, gotowi otworzyć ogień do uciekających osób - przekazało ministerstwo.

Gali UFC przy Białym Domu. Postawiono zarzuty pięciu osobom

Wcześniej w związku z planowanym atakiem postawiono zarzuty już pięciu osobom.

Gala UFC Freedom 250 odbyła się z okazji 250. rocznicy powstania USA, w 80. urodziny prezydenta Donalda Trumpa oraz w Dniu Flagi.

Widowisko na terenie Białego Domu oglądało ponad 4 tys. gości. Na gali obecny był prezydent RP Karol Nawrocki. Na widowni byli też członkowie rodziny Trumpa, w tym pierwsza dama Melania, politycy, lobbyści, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych (m.in. szef Mety Mark Zuckerberg). Dużą część widzów stanowili wojskowi.

Dodatkowo według różnych szacunków ok. 85 tys. śledziło walki na telebimach rozstawionych w strefie dla fanów w pobliskim parku Ellipse.

