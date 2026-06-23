Unia Europejska jest coraz bliżej utworzenia tzw. wojskowego Schengen, które ma zlikwidować biurokratyczne bariery i przyspieszyć przemieszczanie wojsk oraz sprzętu wojskowego przez Europę. Na nowych regulacjach najbardziej skorzysta Polska.

Zdj. poglądowe / DANIEL MIHAILESCU/AFP/East News / East News

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Dzisiaj rano połączone komisje bezpieczeństwa i obrony oraz transportu Parlamentu Europejskiego zagłosują nad pakietem przepisów, które mają ułatwić szybkie przemieszczanie wojsk i sprzętu wojskowego na terenie całej UE. Przez Polskę przebiegają trzy z czterech strategicznych korytarzy mobilności wojskowej, a na ich rozbudowę popłyną miliardy euro z unijnego budżetu. RMF FM poznało szczegóły kompromisu, który mają poprzeć dzisiaj eurodeputowani.

Dziś nie wystarczy mieć silne siły zbrojne i nowoczesny sprzęt. Musimy również być w stanie szybko je przemieścić w razie zagrożenia - mówi w rozmowie z RMF FM europoseł Dariusz Joński, który prowadził prace nad projektem w komisji transportu Parlamentu Europejskiego.

Podczas prac nad projektem europosłowie zgłosili ponad 1200 poprawek. Ostatecznie udało się wypracować kompromis popierany przez największe frakcje: Europejską Partię Ludową, socjaldemokratów, konserwatystów z EKR, liberałów z Odnowić Europę i Zielonych.

Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, kompromis koncentruje się na czterech obszarach: uproszczeniu procedur, pełnej cyfryzacji systemu, zwiększeniu odporności infrastruktury podwójnego zastosowania oraz rozwoju strategicznych korytarzy mobilności wojskowej we współpracy z NATO, Ukrainą i Mołdawią.

Kluczowe dla Polski było skrócenie terminów wydawania zezwoleń na transport wojskowy oraz pełna zgodność nowych przepisów z procedurami NATO - powiedział RMF FM europoseł Michał Szczerba odpowiedzialny za przygotowanie raportu w komisji bezpieczeństwa i obrony PE. Według ustaleń dziennikarski RMF FM kompromis eurodeputowanych zakładana przyspieszenie procedur i wzmocnienie mechanizmów zaproponowanych w listopadzie zeszłego roku przez Komisję Europejską.

Trzy z czterech korytarzy przez Polskę

Szczególne znaczenie mają strategiczne korytarze mobilności wojskowej. Trzy z czterech priorytetowych tras wyznaczonych przez Unię Europejską przebiegają przez Polskę, co wzmacnia jej rolę jako kluczowego państwa na wschodniej flance NATO. Mają łączyć porty Morza Północnego i Bałtyku z państwami bałtyckimi oraz wschodnią granicą UE, w tym z Ukrainą i Mołdawią.

Szybsze procedury

Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, kompromis przewiduje skrócenie terminu wydawania zezwoleń dyplomatycznych do dwóch dni, zamiast trzech proponowanych przez Komisję Europejską. Również czas zatwierdzania zezwoleń długoterminowych ma zostać skrócony z dwóch miesięcy do jednego.

Cyfrowa platforma już w 2028 roku

Przepisy mają przyspieszyć cyfryzację całego systemu. Powstać ma bezpieczna platforma umożliwiająca elektroniczną obsługę wojskowych transportów transgranicznych. Według propozycji europosłów miałaby ruszyć już w 2028 roku, a nie dopiero w 2030 roku, jak zakładała Komisja Europejska.

Ochrona infrastruktury

Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę strategicznej infrastruktury - od dróg i mostów po porty, lotniska i sieci cyfrowe. Celem jest lepsze zabezpieczenie ich przed sabotażem, cyberatakami i innymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa.

UE chce także ograniczyć wykorzystywanie technologii i usług pochodzących od dostawców uznawanych za wysokiego ryzyka, przede wszystkim z państw trzecich, takich jak Chiny.

Priorytet dla wojsk w czasie kryzysu

W kompromisie znalazły się również przepisy dotyczące sytuacji kryzysowych. Nowy Europejski System Wzmocnionej Reakcji na rzecz Mobilności Wojskowej (EMMERS) mógłby zostać uruchomiony m.in. po zastosowaniu unijnej klauzuli wzajemnej pomocy, porównywanej niekiedy z Art. 5 NATO.

W takim przypadku transport wojskowy otrzymywałby priorytetowy dostęp do infrastruktury i procedur administracyjnych nawet przez 12 miesięcy.

Projekt przewiduje także stworzenie mechanizmu wspólnego wykorzystywania zdolności transportowych przez państwa UE. W razie kryzysu kraje członkowskie mogłyby łatwiej udostępniać sobie samoloty, statki, wagony kolejowe czy ciężarówki potrzebne do transportu wojsk i sprzętu. Do tego systemu miałyby zostać włączone również Ukraina i Mołdawia.

Miliardy euro na infrastrukturę dla Polski

Mobilność wojskowa to także miliardy euro na infrastrukturę. W obecnym budżecie UE na lata 2021-2027 przeznaczono na ten cel zaledwie 1,69 mld euro.

Komisja Europejska proponuje jednak zwiększenie finansowania do 17,65 mld euro w kolejnej perspektywie budżetowej na lata 2028-2034. Dodatkowo państwa członkowskie będą mogły wykorzystywać fundusze polityki spójności oraz instrument SAFE, czyli nowy program na dozbrojenie. Polska zapowiedziała już, że skorzysta z tej możliwości.

Pieniądze będą trafiać trafić na modernizację dróg, mostów, linii kolejowych, portów i lotnisk o podwójnym, cywilno-wojskowym zastosowaniu, a także na zwiększenie odporności infrastruktury na zagrożenia hybrydowe i akty dywersji. Jeśli Parlament Europejski potwierdzi dzisiejsze stanowisko podczas lipcowej sesji plenarnej w Strasburgu, w połowie lipca rozpoczną się negocjacje z Radą UE i Komisją Europejską. Autorzy projektu liczą, że przepisy wejdą w życie od przyszłego roku.

To będą gigantyczne nakłady finansowe na strategiczne korytarze wojskowe i infrastrukturę podwójnego zastosowania. Polska będzie największym beneficjentem tych środków w nowym wieloletnim budżecie UE - przekonuje europoseł Michał Szczerba.