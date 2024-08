Prezydent Andrzej Duda pozbawił Krzysztofa Kuryłowicza Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta.

Andrzej Duda / Rafał Guz / PAP

Kuryłowicz został odznaczony w 2011 roku "za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych i krzewienie polskości w Kazachstanie".

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2024 r., na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, pozbawił Krzysztofa Kuryłowicza Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski" - czytamy w komunikacie.

W postanowieniu o nadaniu orderu z 2011 r. Kuryłowicz tytułowany jest jako ksiądz. Kancelaria nie podała uzasadnienia decyzji o pozbawieniu orderu.

Order Odrodzenia Polski nadano ks. Kuryłowiczowi przy okazji obchodów dwudziestolecia parafii w Czkałowie (Kazachstan, obwód północnokazachstański, rejon Tajnyszy).

Order Odrodzenia Polski jest drugim najważniejszym (po Orderze Orła Białego) odznaczeniem cywilnym za najwybitniejsze osiągnięcia.

Konsul Generalny RP w Astanie, Bartosz Jabłoński w imieniu Prezydenta RP wręczył ks. Kuryłowiczowi odznaczenie 28 sierpnia 2011 roku. Przyznanie Orderu uzasadniono pracą na rzecz polonii misjonarza i jego zaangażowaniem w działalność kulturotwórczą i harcerską.

Ks. Krzysztof Kuryłowicz przybył do Karagandy w Kazachstanie w 1991 roku, a stamtąd dalej na północ do Czkałowa. Tam dał się poznać, jako prężny działacz polonijny.

Jak powiedział portalowi Interia w rozmowie opublikowanej 11 grudnia 2008 roku, jego przyjazd do Kazachstanu zbiegł się z puczem moskiewskim (zwanym także puczem Janajewa - była nieudana próba przejęcia władzy z rąk Michaiła Gobarczowa przez radykałów z Partii Komunistycznej). Słynny dzień puczu w Moskwie, który zamknął epokę ZSRR, zastał mnie na granicy. Tydzień czekałem na pozwolenie przejazdu do Uzbekistanu, a stamtąd do Kazachstanu - cytuje misjonarza Interia.