Donald Trump znów nie kryje irytacji na kraje Europy. Chodzi oczywiście o postawę europejskich potęg w sprawie Iranu. "Kraje europejskie powiedziały, że nam nie pomogą z Iranem; my też możemy im tak powiedzieć i być może to zrobimy" - oświadczył w poniedziałek prezydent USA.

Donald Trump / MANDEL NGAN/AFP/East News / East News/AFP

"Nie było ich przy nas"

Donald Trump odpowiadał na pytanie dziennikarki o planowane na środę spotkanie prezydenta USA z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte w Białym Domu oraz o zapowiedziany przez Hegsetha przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie. Szef Pentagonu poinformował, że ma on potrwać do sześciu miesięcy.

Jesteśmy wspaniałym członkiem NATO, pod wieloma względami, po prostu dominującym członkiem. Przez lata zapłaciliśmy biliony dolarów, żeby chronić Europę - powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

Ponownie skrytykował kraje europejskie za to, że nie wsparły USA podczas wojny z Iranem. Jednocześnie zapewnił, że Amerykanie wcale takiej pomocy nie potrzebowali, lecz zwrócił się o wsparcie do Europejczyków, by sprawdzić ich reakcje. I nie było ich przy nas - dodał.

"To głupie tak mówić"

Według relacji Trumpa, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer miał powiedzieć, że udzieli wsparcia USA dopiero po amerykańskim zwycięstwie. Włochy też były bardzo złe i inne kraje, Niemcy, były bardzo złe - wymieniał.

Wydaliśmy te wszystkie pieniądze, prawdopodobnie 600 miliardów rocznie (...). To są szalone kwoty, które wydajemy na NATO, a oni nie byli przy nas - skarżył się prezydent USA.

Więc mówię do Pete’a (Hegsetha, szefa Pentagonu) i do wszystkich innych: jeśli wydajemy tyle pieniędzy, setki miliardów dolarów, żeby chronić ich przede wszystkim przed Rosją (...) Wydajemy tyle pieniędzy, a kiedy chcemy jakiejś małej pomocy w drobnych sprawach (...), mówią, że nie, że raczej nie pomogą - dodał.

To głupie, by tak mówić. Bo my też możemy im tak powiedzieć, jeśli chcemy, i być może to zrobimy - oświadczył Trump.