Wielkie byłe i obecne gwiazdy polskiego sportu wezmą udział w pierwszej tegorocznej odsłonie akcji „Mistrzynie w Szkołach”. Cztery znakomite zawodniczki, w tym dwie mistrzynie olimpijskie, w piątek ćwiczyć będą z blisko półtysięczną grupą uczennic w Przyborowie koło Nowej Soli w Lubuskiem. „Wszyscy wiemy, że czasem nie chce się nam ćwiczyć, ale też trzeba wiedzieć, lekcja wychowania fizycznego ma olbrzymie znaczenie dla naszego zdrowia i życia” – mówi Otylia Jędrzejczak, której fundacja od 2008 roku organizuje zajęcia w ramach programu „Mistrzynie w Szkołach”.

Na spotkanie z uczennicami, które obejmuje czterdzieści pięć minut intensywnych ćwiczeń fizycznych oraz długą rozmowę, przyjadą mistrzynie olimpijskie w pływaniu Otylia Jędrzejczak i wioślarstwie Magdalena Fularczyk-Kozłowska, a także medalistka mistrzostw świata i mistrzyni Europy w łyżwiarstwie szybkim Kaja Ziomek-Nogal oraz Katrin Kargbo, dzisiaj renomowana trenerka personalna, a kiedyś m.in. mistrzyni świata w karate.

Każdorazowo w naszych zajęciach biorą udział wyjątkowe mistrzynie, które mają na swoim koncie nie tylko wielkie sukcesy sportowe, ale także ciekawą historię swojego życia. Tylko takie kobiety są w stanie przekonać młode dziewczyny, jak ważna jest aktywność fizyczną oraz jak istotny w życiu każdego z nas powinien być sport. Od wielu lat walczymy z bezzasadnymi absencjami dziewcząt na lekcjach wychowania fizycznego i jeździmy po całej Polsce po to, żeby przekonać uczennice, iż rozmazany makijaż czy spocone ciało to nie jest powód, żeby rezygnować z walki o siebie i swoje marzenia - dodaje Otylia Jędrzejczak.

Nie ukrywam, że lubię te spotkania z dziewczynami, także dlatego, że zanim usiądziemy sobie pogadać to solidnie zmęczymy się w trakcie bardzo atrakcyjnych ćwiczeń pod okiem świetnej trenerki personalnej. A z kolei te późniejsze rozmowy są bardzo inspirujące nie tylko dla uczennic, ale myślę, że także dla nas - podkreśla Magdalena Fularczyk-Kozłowska.

Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program "Mistrzynie w szkołach", jest firma Bella, wiodący na rynku producent artykułów higienicznych dla kobiet, a uczestniczki akcji otrzymają atrakcyjne pakiety startowe, ufundowane m.in. przez markę Bella i HMS Fitness.

W zajęciach, które odbędą się w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Zespole Edukacyjnym w Przyborowie (ul. Szkolna 16) planowany jest udział około czterystu pięćdziesięciu uczennic z ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. Rozpoczęcie zajęć planowane jest na godz. 10.30. Projekt "Mistrzynie w szkołach" współfinansowany jest także przez Gminę Przyborów oraz Bank Spółdzielczy w Kożuchowie i Czarter BUS. Patronat honorowy nad akcją objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Naszym hasłem jest "Jestem sobą, Jestem Bella" i zrobimy wszystko, żeby dziewczyny to hasło zapamiętały, ale przede wszystkim, żeby tak właśnie szły przez życie. Dziewczyny mają zrozumieć, że piękno jest w każdej z nas, bez względu na rozmiar i miejsce zamieszkania - podkreśla Jędrzejczak, jedyna polska mistrzyni olimpijska w pływaniu.

Piątkowe zajęcia będą pierwszymi z pięciu zaplanowanymi na 2026 rok w ramach akcji "Mistrzynie w Szkołach".