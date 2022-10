Samorządy, podmioty wrażliwe oraz małe i średnie firmy zapłacą do 785 zł za MWh, a klienci indywidualni po przekroczeniu limitów - 693 zł za MWh prądu. Rząd przyjął projekt ustawy o maksymalnych cenach energii.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Dzisiaj rząd przyjął ustawę, którą w ubiegłym tygodniu prezentowaliśmy z panem premierem Morawieckim, z panem premierem Sasinem i panem ministrem Budą. To jest ustawa, która jest kolejnym krokiem w ochronie odbiorców indywidualnych. Powyżej zużycia 2 tys. KWh, gdzie mrozimy cenę na 2023 rok na poziomie ceny roku 2022, będzie obowiązywała bez względu na limit zużycia stawka 693 zł - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Dodała, że projekt zakłada też ustalenie ceny maksymalnej na poziomie 785 zł za MWh dla samorządów, małych i średnich firm i podmiotów wrażliwych.

Dzisiaj na RM poszerzyliśmy listę podmiotów, które zostaną objęte wsparciem - powiedziała minister Moskwa. Dołączyliśmy do tej grupy koła gospodyń wiejskich i w tej grupie znalazły się też schroniska i azyle zwierzęce - dodała.

Wskazała, że wsparcie dotyczy też grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Bez zmian jest to też lista tych wszystkich odbiorców, którzy są objęci ochroną w gazie i w cieple - powiedziała. Wymieniła w tym kontekście: szkoły, szpitale, żłobki, pieczę zastępczą, noclegownie, wszystkie podmioty pracujące z osobami niepełnosprawnymi, centra integracji społecznej, centra aktywności społecznej, wszystkie podmioty, które świadczą szeroko pojęte usługi wrażliwe, organizacje pozarządowe, kościoły związki wyznaniowe i związki zawodowe.

Ceny maksymalne mają obowiązywać przez cały przyszły rok.

"Zależy nam na firmach"

Jak mówił w tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki , propozycja ta "wiąże się ze specjalnym funduszem, wiąże się również ze środkami przekazywanymi ze strony państwa polskiego, budżetu polskiego". Ale wszystko to właśnie przemyśleliśmy w odpowiedni sposób, po to, aby podmioty wrażliwe, samorządy, małe i średnie firmy mogły ten trudny czas najbliższych 12-15 miesięcy do końca przyszłego roku, przetrwać w jak najlepszym stanie. W szczególności zależy nam na polskich firmach - powiedział szef rządu.

Robimy wszystko, aby gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa miały jak najniższe ceny energii - zapewniał premier.

Prezydent podpisał ustawę o zamrożeniu cen energii

Dzisiaj także prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. Utrzymuje ona obecną cenę energii dla odbiorców indywidualnych do limitu 2 tysięcy kWh. Wyższy limit przewidziano m.in. dla rolników, osób z niepełnosprawnościami i posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Według nowych przepisów w przyszłym roku ceny prądu będą zamrożone na poziomie z tego roku do limitu zużycia: 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami i 3 MWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. Po przekroczeniu wskazanych limitów zużycia odbiorcy mają być rozliczani za każdą kolejną zużytą ilość energii według stawek taryf lub cenników obowiązujących w 2023 r. Z zamrożenia cen wyłączeni będą odbiorcy, którzy wcześniej zawarli rynkowe umowy gwarantujące im stałą cenę za energię elektryczną w 2023 r.