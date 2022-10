Rząd rezygnuje z pomysłu wprowadzenia tak zwanej daniny Sasina - ustalili dziennikarze RMF FM. Chodzi o proponowany przez wicepremiera Jacka Sasina drakoński, bo aż 50-procentowy podatek od nadmiarowych zysków największych polskich firm. Już samo ogłoszenie pomysłu wprowadzenia tego podatku zatrzęsło warszawską giełdą, powodując wielomiliardowe straty.

Jacek Sasin / Paweł Supernak / PAP

Podatek trafia do kosza - informuje Krzysztof Berenda. Po pierwsze dlatego, że jest już niepotrzebny. Ten sam efekt - pozbawienia spółek energetycznych części zysku - został osiągnięty bowiem projektami dwóch innych ustaw.

Pierwsza ustawa, to ta o częściowym zamrożeniu cen prądu dla naszych domów. Odbędzie się to - w dużej mierze - kosztem sprzedawców prądu.



Druga ustawa to negocjowany właśnie z samorządami projekt o maksymalnej cenie prądu dla małych i średnich firm, samorządów oraz szkół i szpitali.



W tej sytuacji, zdaniem ministrów, projekt Jacka Sasina o wielkim podatku od dobrze zarabiających firm jest niepotrzebny. W przyszłości może jednak wrócić - znacznie skromniejszy - projekt ograniczenia marż, ale jedynie spółek energetycznych.

Ogłoszenie podatku zatrzęsło warszawską giełdą

Wicepremier i minister aktywów państwowych ogłosił podatek od nadmiarowych zysków spółek Skarbu Państwa i firm zagranicznych pod koniec września. W państwowej telewizji zdradził, że stawka będzie aż 50-procentowa, a pozyskane środki mają zostać przeznaczone na obniżanie cen energii.

Inwestorom najwyraźniej nie spodobał się "podatek Sasina" - zapowiedź doprowadziła do sporych spadków na giełdzie. Indeks WIG20 znalazł się na poziomie, który ostatnio widzieliśmy w apogeum covidowej paniki. Traciły przede wszystkim spółki energetyczne, takie jak Polska Grupa Energetyczna, Tauron, Enea czy Orlen.