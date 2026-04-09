W bardzo podobny sposób na decyzję szefowej MEN zareagował były wicepremier Jacek Sasin.

"Idziemy po Wasze dzieci - z naszą skrajnie lewicową ideologią". Taki komunikat wysłała dziś minister Nowacka, zapowiadając zmuszenie uczniów do uczęszczania na tzw. edukację zdrowotną. Koniec z decydowaniem przez rodziców o własnych dzieciach - rolę wychowania młodego pokolenia przejmą tęczowi rewolucjoniści" - napisał były minister aktywów państwowych. Pominął przy tym istotny fakt, że tematy dotyczące seksualności będą nieobowiązkowe i decyzję ws. udziału dziecka w takich zajęciach podejmą rodzice.

Nowacka o zmianach w edukacji zdrowotnej

Warto przypomnieć, że edukacja zdrowotna trafiła do szkół w roku szkolnym 2025/2026 jako przedmiot nieobowiązkowy. Nauczana jest w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII (w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej z tych klas, przy czym zajęcia w klasie VIII mają być realizowane tylko w pierwszym semestrze) i w szkołach ponadpodstawowych (w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez dwa lata).

O decyzji Nowacka poinformowała w czwartek w TVN24. Jak przekazała szefowa MEN, od nowego roku edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym, oprócz komponentu dotyczącego wiedzy seksualnej, na który będzie można się zapisać.

O zmianach w budzącym emocje przedmiocie, które wejdą w życie od września, Barbara Nowacka mówiła w wywiadzie dla TVN24.

Będzie składał się tak naprawdę z dwóch przedmiotów, czyli przedmiotu edukacja zdrowotna takiego, jakim jest, i nieobowiązkowego przedmiotu, który będzie prawdopodobnie około jedną dziesiątą całości przedmiotu, dotyczącego wiedzy o zdrowiu seksualnym - powiedziała szefowa MEN. Dodała, że moduł o wiedzy seksualnej to będzie 1-2 lekcje w ciągu roku.

O tym, co dokładnie znajdzie się w przedmiocie edukacja zdrowotna oraz w komponencie o wiedzy seksualnej, zdecydują eksperci.

Będzie o tym decydować zespół ekspercki, który powołujemy w ministerstwie, złożony z lekarzy, specjalistów, nauczycieli, którzy pomogą nam to dobrze ułożyć - przekazała Nowacka.