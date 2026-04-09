Potwierdziły się informacje RMF FM - od przyszłego roku szkolnego edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, z wyjątkiem modułu dotyczącego seksualności. Na decyzję minister edukacji Barbary Nowackiej krytycznie zareagowali czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek powiązał nawet edukację zdrowotną z aferą pedofilską na Dolnym Śląsku.
- Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl
Były minister edukacji Przemysław Czarnek skomentował decyzję Barbary Nowackiej na portalu X.
"Czyli Koalicja Obywatelska Tuska, ze swoimi skandalami z dolnośląskiego, ustami Nowackiej mówi Polakom: IDZIEMY PO WASZE DZIECI" - napisał kandydat PiS-u na premiera, dołączając emotikonę twarzy krzyczącej ze strachu. Nawiązał w ten sposób do dramatycznej historii z Kłodzka.