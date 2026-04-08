Cztery partie weszłyby dziś do Sejmu - wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB). Pozostałe znalazłyby się poniżej progu wyborczego. Najwięcej osób deklaruje głosowanie na Koalicję Obywatelską.

Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej (z lewej) i Krzysztof Bosak, lider Konfederacji

Koalicja Obywatelska prowadzi w sondażu OGB z poparciem 37,99 proc. (wzrost o 0,1 pkt proc.).

Dla kogo ile mandatów w Sejmie?

KO może obecnie liczyć na poparcie 37,99 proc. Polaków (wzrost o 0,1 pkt proc.), a PiS na 29,77 proc. (wzrost o 1 pkt proc.) - wynika z opublikowanego w środę badania OGB dla portalu Stan 360.

Na podium znalazłaby się też Konfederacja z poparciem na poziomie 11,42 proc. (spadek o 1,5 pkt proc.). Do Sejmu weszłaby też Konfederacja Korony Polskiej z 10 proc. poparcia (wzrost o 1 pkt proc.).

Oni nie weszliby do Sejmu

Poniżej progu wyborczego znalazłyby się natomiast: Nowa Lewica (4,92 proc., spadek o 0,4 pkt proc.), Partia Razem (3,29 proc., wzrost o 1 pkt proc.), PSL (1,57 proc., spadek o 0,8 pkt proc.) i Polska 2050 (1,04 proc., spadek o 0,3 pkt proc.).

KO mogłaby wówczas liczyć na 209 mandatów w Sejmie, PiS - na 159 mandatów, Konfederacja na 47, a KKP - na 45.

Badania zostało przeprowadzone metodą CATI między 25 marca a 4 kwietnia na reprezentatywnej grupie 1000 osób.