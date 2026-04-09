​Ponad 17 tysięcy dobrowolnych szkoleń obronnych dla przeszło 11 tysięcy osób przeprowadziło dotąd wojsko w ramach programu "W gotowości" - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Weekendowe kursy organizowane są od miesiąca. Obejmują cyberhigienę, kursy przetrwania, kurs medyczny, a także podstawowy kurs bezpieczeństwa.

Wojsko polskie - zdjęcie poglądowe / Darek Delmanowicz / PAP

Kursantów szkolono głównie na Mazowszu

Szkolenia odbywały się głównie na Mazowszu. Ponad 2 tysiące kursantów przeszkolono w pięciu jednostkach w Warszawie i okolicach. Mowa o Rembertowie, Borzęcinie Dużym, Książenicach i Zegrzu. Tam powstawały listy rezerwowe liczące po kilkadziesiąt pozycji.

Największym zainteresowaniem w całym kraju cieszą się natomiast szkolenia z cyberhigieny i przetrwania - te kursy mają ponad 95-procentowe obłożenie.

Podczas zajęć z wojskowymi specjalistami można było się dowiedzieć, jak chronić dane, rozpoznawać phishing, fake newsy i ataki socjotechniczne, a także jak bezpiecznie korzystać ze sztucznej inteligencji i mediów społecznościowych.

Poza tym kursanci dowiedzieli się jak przygotować plecak ewakuacyjny czy planować ukrycie. Mogli się oni też zapoznać z terenoznawstwem i poznać elementy survivalu.

W szkoleniach wzięło udział ponad 1400 osób poniżej osiemnastego roku życia.

Program "W gotowości" potrwa do 21 listopada 2026 roku.