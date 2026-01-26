Rząd ma nowy pomysł na edukację zdrowotną. Ten przedmiot od września najprawdopodobniej będzie obowiązkowy. Zmieniony ma zostać jego program - informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.

Lekcja otwarta z edukacji zdrowotnej z udziałem wiceminister Katarzyny Lubnauer w XIII LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie, 31.10.2025 r. / Piotr Nowak / PAP

Edukacja zdrowotna może zmienić nazwę na "Zdrowie 1" i w ramach tego nowego przedmiotu mają zostać tylko treści, które do tej pory nie budziły emocji, przede wszystkim jak zmniejszać ryzyko różnych chorób - informuje reporter RMF FM.

Rozszerzone mają być informacje, np. jak młodzi ludzie mogą dbać o zdrowie mózgu. Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz potwierdziła RMF FM, że te nowe plany to efekt ostatnich konsultacji.

Spotkaliśmy się z Naczelną Radą Lekarską. Tam rozmawialiśmy nie tylko o edukacji zdrowotnej jako o przedmiocie, o tym, dlaczego jest taki ważny, co jeszcze można byłoby dodać. Mamy końcówkę stycznia, już niedługo to po prostu musi być ogłoszone - powiedziała wiceszefowa resortu.

Nowe lekcje o zdrowiu mogą być obowiązkowe od czwartej klasy szkoły podstawowej, ale już wcześniej, bo w klasach 1-3, ma pojawić się więcej informacji o tym, jak dbać o zęby i jak zmniejszać ryzyko próchnicy.

Edukacja zdrowotna: tylko 30 proc. uczniów zapisało się na zajęcia

Od 1 września edukacja zdrowotna została wprowadzona w klasach IV-VIII szkół podstawowych (jedna godzina tygodniowo, w klasie VIII tylko w pierwszym semestrze) oraz w szkołach ponadpodstawowych (jedna godzina tygodniowo przez dwa lata). Zakres tematyczny jest szeroki - obejmuje zdrowie fizyczne, psychiczne, seksualne, społeczne oraz środowiskowe na wszystkich etapach życia.

MEN podało, że w zajęciach z nowego przedmiotu bierze udział 920 925 uczniów, czyli jedynie ok. 30 proc. wszystkich uprawnionych.

Z opublikowanych danych wynika, że największym zainteresowaniem edukacja zdrowotna cieszy się wśród uczniów podstawówek. Na zajęcia z przedmiotu chodzi 40,36 proc. uprawnionych. W liceach ogólnokształcących ten wynik jest znacznie gorszy (10,08 proc.). W technikach frekwencja wynosi 7,78 proc., w branżowych szkołach I stopnia 14,40 proc., a w szkołach artystycznych 18,33 proc.