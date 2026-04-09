W czwartek oficjalnie oddano do użytku nowy węzeł drogowy wraz z tunelem na drodze krajowej nr 7, popularnie zwanej zakopianką, w miejscowości Krzyszkowice koło Myślenic. Inwestycja o wartości ponad 90 milionów złotych ma poprawić bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych, eliminując dotychczasowe niebezpieczne lewoskręty oraz przejścia dla pieszych przez ruchliwą trasę.

Tunel pod zakopianką - nowa jakość komunikacji

Kluczowym elementem inwestycji jest tunel o długości 42,3 metra, który umożliwia bezpieczny przejazd między obiema stronami miejscowości Krzyszkowice w Małopolsce. Powstał także nowy układ drogowy oraz ponad 400 metrów dróg lokalnych, a piesi zyskali chodniki.

Dla mieszkańców zamontowano ekrany akustyczne, które poprawią komfort życia w pobliżu ruchliwej trasy.

To miejsce to tzw. czarny punkt na zakopiance, przez ostatnie 10 lat doszło tu do ponad 30 wypadków, wiele osób było poszkodowanych, a jedna zginęła. Mieszkańcy przechodzili gehennę przejeżdżając przez zakopiankę, wykonując lewoskręt, włączając się do ruchu (...). To nie jest wielka inwestycja dla GDDKiA, bo tylko 90 mln zł i niezbyt długi tunel, ale to jest bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Krzyszkowic, dla mieszkańców gminy i powiatu myślenickiego, która umożliwia bezpieczne przemieszczanie się - podkreślił Maciej Ostrowski, dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Mieszkańcy walczyli o bezpieczeństwo

Nowy węzeł to efekt wieloletnich starań lokalnej społeczności.

Sześć lat temu mieszkańcy wyszli ze mną na pasy aby pokazać naszą bezradność, ale i determinację. Upomnieliśmy się o bezpieczeństwo na zakopiance oraz godne warunki codziennego życia zarówno pieszych jak i kierowców. Dzisiejszy dzień jest dowodem na to, że ten głos miał znaczenie. To dowód na to, że wspólny głos mieszkańców ma siłę, że warto było mówić, działać i być razem - przypomniała Bożena Góra, inicjatorka protestów.

Kolejne inwestycje na zakopiance

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podkreślił, że inwestycja była możliwa dzięki współpracy GDDKiA, lokalnych samorządów i mieszkańców. Zapowiedział także dalsze działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na zakopiance, w tym rozbudowę dróg zbiorczych i rozprowadzających oraz likwidację kolejnych niebezpiecznych miejsc.

Na odcinku zakopianki między Krakowem a Myślenicami realizowane są kolejne projekty, w tym budowa nowych węzłów drogowych i kładek dla pieszych. W najbliższym czasie planowane jest zakończenie budowy węzła w Myślenicach oraz bezkolizyjnego skrzyżowania w Libertowie.

Trwa również procedura dotycząca budowy węzła w Jaworniku.

W trakcie prac zadbano także o lokalne dziedzictwo - zabytkowy Dom w Krzyszkowicach z 1890 roku został rozebrany i zostanie odtworzony w nowym miejscu, w powstającym skansenie w Branicach.

Nowy węzeł w Krzyszkowicach to pierwsza tego typu przeprawa pod zakopianką, a wkrótce podobna konstrukcja powstanie w Libertowie.