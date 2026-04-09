W środę wieczorem w centrum handlowym Wroclavia we Wrocławiu doszło do tragicznego zdarzenia. Z tarasu galerii spadł młody chłopiec. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, jego życia nie udało się uratować.

Do wypadku doszło w środę około godziny 19:00.

Z nieustalonych przyczyn chłopiec spadł z tarasu znajdującego się na terenie centrum handlowego Wroclavia - przekazał lokalny serwis 24wroclaw.pl.

Na miejsce natychmiast skierowano zespoły ratunkowe oraz policję. Niestety, jak poinformowały służby, "obrażenia, jakich doznał poszkodowany, okazały się na tyle poważne, że nie udało się uratować jego życia".

Teren wokół miejsca tragedii został zabezpieczony przez służby.

Obecnie sprawą zajmują się funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratury. Śledczy analizują, jak doszło do tego tragicznego wypadku oraz czy udział osób trzecich można całkowicie wykluczyć.