​Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2026 roku wydał osiem decyzji, w których nałożył ponad 2,6 mln złotych kar za zatory płatnicze. Z opublikowanego komunikatu wynika, że UOKiK wszczął również siedem postępowań wobec spółek, które nie płacą na czas kontrahentom.

Gmach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji z Polski i ze Świata zapraszamy na stronę główną rmf24.pl .

"Od początku 2026 roku prezes UOKiK nałożył łącznie ponad 2,6 mln zł kar na osiem spółek, które spowodowały zatory płatnicze na łączną kwotę przekraczającą 200 mln zł. Przedsiębiorcy działają w branżach: farmaceutycznej, przemysłowej, spedycyjnej i budowlanej. Ukarane spółki to: Teva Pharmaceuticals Polska, Volvo Polska, Elektrobudowa, Delpharm Poznań, Expres-Konkurent, Optima Logistics Group, SPX Flow Technology Poland i Nivea Polska" - podał w czwartek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat UOKiK

W komunikacie UOKiK podał, że w ubiegłym roku prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 29 decyzji, w których nałożył ponad 10 mln zł kar. Urząd poinformował też, że w marcu 2026 r. UOKiK wszczął postępowania wobec siedmiu przedsiębiorców, którzy opóźniają się z płatnościami. Chodzi o Bialmed, Grupę PSB Handel, Inter-Team, Aluprof, Roche Polska, Moto-Profil i Motorol Automotive. Ci przedsiębiorcy działają w branżach: farmaceutycznej, budowlanej i motoryzacyjnej.

"Na początku 2026 r. Prezes UOKiK wystąpił do 69 przedsiębiorców i poinformował ich o zauważonych nieprawidłowościach oraz możliwych konsekwencjach dalszego opóźnienia w płatnościach wobec dostawców. To tzw. działania miękkie, które wpisują się w szeroko pojętą prewencję, kształtując świadomość i kulturę płatniczą przedsiębiorców oraz umożliwiając im zmianę praktyki bez konieczności wszczęcia postępowania. Dzięki temu możliwe jest szybsze podejmowanie działań przez UOKiK poprzez wyjaśnianie pojawiających się wątpliwości oraz eliminację z rynku potencjalnych nieprawidłowości. W 2025 roku wezwania miękkie otrzymało 177 przedsiębiorców" - podał UOKiK.

Urząd przypomniał, że sytuacja, w której przedsiębiorcy nie otrzymują na czas wynagrodzenia od kontrahentów, prowadzi do narastania zadłużenia. To z kolei wpływa na kolejne podmioty z łańcucha dostaw i negatywnie oddziałuje na płynność finansową całego otoczenia biznesowego.