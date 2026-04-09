Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2026 roku wydał osiem decyzji, w których nałożył ponad 2,6 mln złotych kar za zatory płatnicze. Z opublikowanego komunikatu wynika, że UOKiK wszczął również siedem postępowań wobec spółek, które nie płacą na czas kontrahentom.
- Po więcej aktualnych informacji z Polski i ze Świata zapraszamy na stronę główną rmf24.pl.
"Od początku 2026 roku prezes UOKiK nałożył łącznie ponad 2,6 mln zł kar na osiem spółek, które spowodowały zatory płatnicze na łączną kwotę przekraczającą 200 mln zł. Przedsiębiorcy działają w branżach: farmaceutycznej, przemysłowej, spedycyjnej i budowlanej. Ukarane spółki to: Teva Pharmaceuticals Polska, Volvo Polska, Elektrobudowa, Delpharm Poznań, Expres-Konkurent, Optima Logistics Group, SPX Flow Technology Poland i Nivea Polska" - podał w czwartek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
W komunikacie UOKiK podał, że w ubiegłym roku prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 29 decyzji, w których nałożył ponad 10 mln zł kar. Urząd poinformował też, że w marcu 2026 r. UOKiK wszczął postępowania wobec siedmiu przedsiębiorców, którzy opóźniają się z płatnościami. Chodzi o Bialmed, Grupę PSB Handel, Inter-Team, Aluprof, Roche Polska, Moto-Profil i Motorol Automotive. Ci przedsiębiorcy działają w branżach: farmaceutycznej, budowlanej i motoryzacyjnej.
"Na początku 2026 r. Prezes UOKiK wystąpił do 69 przedsiębiorców i poinformował ich o zauważonych nieprawidłowościach oraz możliwych konsekwencjach dalszego opóźnienia w płatnościach wobec dostawców. To tzw. działania miękkie, które wpisują się w szeroko pojętą prewencję, kształtując świadomość i kulturę płatniczą przedsiębiorców oraz umożliwiając im zmianę praktyki bez konieczności wszczęcia postępowania. Dzięki temu możliwe jest szybsze podejmowanie działań przez UOKiK poprzez wyjaśnianie pojawiających się wątpliwości oraz eliminację z rynku potencjalnych nieprawidłowości. W 2025 roku wezwania miękkie otrzymało 177 przedsiębiorców" - podał UOKiK.
Urząd przypomniał, że sytuacja, w której przedsiębiorcy nie otrzymują na czas wynagrodzenia od kontrahentów, prowadzi do narastania zadłużenia. To z kolei wpływa na kolejne podmioty z łańcucha dostaw i negatywnie oddziałuje na płynność finansową całego otoczenia biznesowego.