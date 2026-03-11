Jaki pomysł na edukację zdrowotną ma Ministerstwo Edukacji Narodowej? Czy przedmiot będzie obowiązkowy i czy obejmie kolejne roczniki? Między innymi o tym w środowy wieczór rozmawiali uczestnicy specjalnej debaty w Radiu RMF24 pod hasłem "Edukacja zdrowotna - co dalej?".

Wideo youtube

Udział w debacie wzięli wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz, lekarz i prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, zwolennik modyfikacji stylu życia i medycyny opartej na dowodach naukowych (Evidence Based Medicine), a prywatnie tata dwóch córek, które wspólnie z rodzicami zdecydowały o wypisaniu z edukacji zdrowotnej, prof. Filip M. Szymański oraz Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Debatę poprowadził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Edukacja zdrowotna - co dalej?". Posłuchajcie debaty w Radiu RMF24

Do końca marca Ministerstwo Edukacji Narodowej ma przedstawić plany dotyczące przyszłości edukacji zdrowotnej od września 2026 roku. Środowa debata była okazją, by sprawdzić, jakie scenariusze są najbardziej prawdopodobne. Czy program edukacji zdrowotnej zostanie okrojony? Na co położony może być większy nacisk? Czy pojawi się nowa nazwa przedmiotu? A może resort edukacji rozważa jeszcze rezygnację z lekcji o zdrowiu od nowego roku szkolnego?

Debata rozpoczęła się o godz. 19:00. Można ją było obejrzeć też na naszym kanale YouTube .

Edukacja zdrowotna? Trzech na dziesięciu uczniów

Od 1 września edukacja zdrowotna została wprowadzona w klasach IV-VIII szkół podstawowych (jedna godzina tygodniowo, w klasie VIII tylko w pierwszym semestrze) oraz w szkołach ponadpodstawowych (jedna godzina tygodniowo przez dwa lata). Zakres tematyczny jest szeroki - obejmuje zdrowie fizyczne, psychiczne, seksualne, społeczne oraz środowiskowe na wszystkich etapach życia.

MEN podało, że w zajęciach z nowego przedmiotu bierze udział 920 925 uczniów, czyli jedynie ok. 30 proc. wszystkich uprawnionych.

Z opublikowanych danych wynika, że największym zainteresowaniem edukacja zdrowotna cieszy się wśród uczniów podstawówek. Na zajęcia z przedmiotu chodzi 40,36 proc. uprawnionych. W liceach ogólnokształcących ten wynik jest znacznie gorszy (10,08 proc.). W technikach frekwencja wynosi 7,78 proc., w branżowych szkołach I stopnia 14,40 proc., a w szkołach artystycznych 18,33 proc.

/ Grafika RMF FM