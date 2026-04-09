Siły zbrojne poinformowały również, że nocą zaatakowały dwie kluczowe przeprawy przez rzekę Litani, używane przez organizację terrorystyczną Hezbollah do przerzucania na południe Libanu uzbrojenia, służącego do ataków na Izrael.

Wojsko dodało, że udało mu się również zniszczyć około 10 składów broni, wyrzutni rakiet oraz kwater Hezbollahu w południowym Libanie.

Atak Izraela na Liban

W środę Izrael przeprowadził zmasowane ataki na cele Hezbollahu w Libanie, w których zginęły co najmniej 254 osoby, a 1165 zostało rannych. Wcześniej Waszyngton i Teheran zgodziły się na dwutygodniowe wstrzymanie ognia w wojnie trwającej od 28 lutego. Władze USA i Izraela zaznaczyły, że porozumienie to nie obejmuje trwających działań militarnych na terytorium Libanu.

Walki na izraelsko-libańskim pograniczu są prowadzone od 2 marca, kiedy Hezbollah, organizacja finansowana przez Iran i działająca głównie w Libanie, dołączył do konfliktu, atakując Izrael.

Prezydent USA Donald Trump na platformie Truth Social zapowiedział, że amerykańskie wojska, okręty i samoloty pozostaną w pobliżu Iranu, dopóki Teheran nie wywiąże się w pełni z warunków zawartej z Waszyngtonem umowy i nie otworzy cieśniny Ormuz. Jeśli Iran tego nie zrobi, "zacznie się strzelanina, większa i potężniejsza niż kiedykolwiek wcześniej".