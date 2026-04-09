Nie żyje Ali Jusuf Harszi, sekretarz i bratanek przywódcy Hezbollahu Naima Kasema. Zginął w środowym ataku Izraela na Bejrut - poinformowała w czwartek agencja Reutera, powołując się na izraelską armię.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
"Harszi był bliskim współpracownikiem i osobistym doradcą sekretarza generalnego Hezbollahu Naima Kasema i odegrał kluczową rolę w zarządzaniu jego biurem i zapewnianiu bezpieczeństwa" - przekazała armia w oświadczeniu.