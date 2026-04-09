​Cztery osoby zginęły, gdy mała łódź zatonęła na kanale La Manche między Francją a Wielką Brytanią - informują lokalne władze Francji.

"Dziś doszło do zatonięcia taksówki wodnej. Sytuacja jest nadal analizowana i może ulec zmianie" - poinformowały w komunikacie prasowym lokalne władze w Calais.

Brytyjski portal radiowy LBC podaje, że łódź zatonęła wczesnym rankiem u wybrzeży Bolougne we Francji. Akcję ratunkową rozpoczęto tuż po godzinie 7 rano, zaraz po otrzymaniu informacji.

Do tragedii doszło kilka dni po tym, jak Francja odrzuciła brytyjską propozycję przechwytywania i odsyłania małych łodzi, zakładającą ich zatrzymywanie przez brytyjską straż graniczną i zawracanie do Francji.

Szacuje się, że w środę ponad 100 migrantów przeprawiło się w ten sposób przez Kanał La Manche, co zwiększa łączną liczbę przepraw w tym roku do ponad 5 tys. Przemytnicy wykorzystują sprzyjającą pogodę i stosunkowo ciepłą wodę.