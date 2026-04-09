Czeski przewoźnik RegioJet rezygnuje z połączeń kolejowych po Polsce; ich obsługa zostanie zakończona 3 maja br. Międzynarodowe połączenia Przemyśl - Kraków - Praga oraz Warszawa - Praga będą nadal obsługiwane.

RegioJet wycofuje się z połączeń krajowych w Polsce

RegioJet wycofuje się z krajowych połączeń kolejowych w Polsce - obsługa zostanie zakończona 3 maja 2026 roku.

"RegioJet zakończy swoją działalność na polskim rynku krajowym. Jesteśmy gotowi powrócić, gdy rynek będzie rzeczywiście otwarty i zapewni uczciwe oraz transparentne warunki dla wszystkich przewoźników" - przekazał czeski przewoźnik w czwartkowym komunikacie prasowym.

Podkreślił, że obsługa krajowych połączeń Kraków - Warszawa - Gdynia oraz Poznań - Warszawa zostanie zakończona z dniem 3 maja 2026 roku.

Co z pasażerami?

RegioJet zaznaczył, że pasażerowie zostaną w czwartek poinformowani o odwołaniu połączeń po tej dacie za pomocą SMS lub e-maila, pełny zwrot kosztów zostanie dokonany najpóźniej do środy 15 kwietnia tą samą metodą płatności, jaką dokonano zakupu biletu.

Ponadto pasażerowie będą mogli ubiegać się o rekompensatę w wysokości 100 zł.

W komunikacie zaznaczono, że międzynarodowe połączenia Przemyśl - Kraków - Praga oraz Warszawa - Praga będą nadal obsługiwane.

UTK uderzył w RegioJet

We wtorek Urząd Transportu Kolejowego poinformował, że RegioJet nie uruchomił w 2025 r. planowanych pociągów, naruszając zbiorowe interesy pasażerów. Prezes UTK może nałożyć na przewoźnika karę w wysokości do 2 proc. rocznego przychodu.

Prezes Urząd Transportu Kolejowego stwierdził, że RegioJet dopuścił się stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym - przewoźnik w grudniu ubiegłego roku nie uruchomił 23 połączeń, które były ujęte w rozkładzie jazdy. Chodzi o siedem pociągów na trasie między Warszawą a Krakowem, cztery między Gdynią a Krakowem i 12 między Poznaniem a Warszawą.

UTK podkreślił, że skala odwołań "była znaczna" i objęła 12 stacji kolejowych.

RegioJet stwierdził wówczas, że nie otrzymał jeszcze decyzji Urzędu Transportu Kolejowego, ale gdy to się stanie, zapozna się z jej treścią i podejmie decyzję co do dalszych kroków.

RegioJet - czeski przewoźnik

RegioJet jest czeskim przewoźnikiem w 100 proc. należącym do czeskiego przedsiębiorcy Radima Jančury.

Firma podaje, że jest największym prywatnym przewoźnikiem kolejowym w Europie Środkowej oraz drugim co do wielkości przewoźnikiem autobusowym.

W Polsce RegioJet rozpoczął swoją działalność w grudniu ub.r.