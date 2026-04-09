Ten obraz jest tak surrealistyczny, że aż trudno w niego uwierzyć. Brytyjska organizacja charytatywna RSPCA zajmująca się ratowaniem zwierząt zapewnia jednak, że nie został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Chodzi o 250 psów, które znaleziono w jednym z domów w Wielkiej Brytanii.

Taki widok zastał w salonie jednego z domów w Wielkiej Brytanii wolonatiusz RSPCA / RSPCA (England & Wales) / Facebook

W jednym z domów w Wielkiej Brytanii pracownicy RSPCA odnaleźli aż 250 psów.

Organizacja RSPCA zapewnia, że zdjęcie z interwencji nie zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję - to prawdziwa fotografia wykonana przez wolontariusza.

W jednym z domów w Wielkiej Brytanii (nie podano konkretnej lokalizacji) pracownicy organizacji RSPCA odnaleźli 250 psów - mieszańców pudla. Zdjęcie tej hodowli, która najwyraźniej wymknęła się właścicielom spod kontroli, wygląda tak nierealnie, że część internautów zaczęła oskarżać RSPCA o to, iż wygenerowała je sztuczna inteligencja.

Organizacja stanowczo zaprzecza. Jak podkreśla, szokująca fotografia, przedstawiająca dziesiątki psów stłoczonych w salonie, została zrobiona przez jednego z wolontariuszy.

"Szokująca rzeczywistość"

Rozumiemy, że ludzie są tak przerażeni, że nie wierzą w to, co widzą. Ale to zdjęcie nie jest dziełem sztucznej inteligencji - jest prawdziwe. To jest szokująca rzeczywistość tego, co może się stać, gdy nawet właściciele z najlepszymi intencjami czują się przytłoczeni - nadmierna hodowla może wziąć górę, a warunki mogą wymknąć się spod kontroli - mówi dyrektor RSPCA Jo Hirst.

Radcliffe Animal Centre w Nottingham, które przyjęło część psów, relacjonuje, że niektóre z nich były tak przerażone, że bały się opuszczać budy, w których je umieszczono. Pracownicy sami musieli je wynosić na trawę.

Pomoc wezwali sami właściciele

RSPCA poinformowała, że nie może udostępnić dodatkowych informacji na temat sytuacji właścicieli. Organizacja przekazała jedynie, że to sami właściciele skontaktowali się z RSPCA, ponieważ byli "przytłoczeni sytuacją".

Stwierdzono, że wszczęcie postępowania karnego nie byłoby właściwe ze względu na okoliczności.

Przejęte przez organizację psy zostały wysłane do schronisk. Teraz trwają poszukiwania nowych domów dla nich.

Jak zauważa RSPCA, zdjęcie ilustruje "wstrząsającą rzeczywistość". Jak podano, liczba takich zgłoszeń w Anglii i Walii wzrosła od 2021 roku o 70 procent.

Organizacja charytatywna dodała, że w ciągu ostatniego roku zareagowała na 4200 zgłoszeń, w których pod tym samym adresem znajdowało się co najmniej 10 zwierząt.