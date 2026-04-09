​Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie przed prezydentem, mają je dziś powtórzyć w Sejmie. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, sędziowie Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek nie tylko wezmą udział w dzisiejszym zaprzysiężeniu czwórki sędziów czekających na ślubowanie, ale też powtórzą je razem z nimi. Uroczystość ma się odbyć dziś o godz. 12:30 w Sejmie.

Dziś w Sejmie, o godz. 12:30, ma się odbyć ślubowanie czwórki wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska. Jak informowaliśmy jako pierwsi wczoraj, sędziowie zaprosili na tę uroczystość prezydenta Karola Nawrockiego. 

Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki zapowiedział już, że prezydenta na tej uroczystości nie będzie.

W uroczystości weźmie natomiast udział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego. 

Wyraz solidarności z pozostałymi sędziami

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, dwójka sędziów Trybunału Konstytucyjnego - Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek - którzy złożyli wcześniej ślubowanie przed prezydentem, mają je dziś powtórzyć w Sejmie. 

Jak ustalił Tomasz Skory, sędziowie ci nie tylko wezmą udział w dzisiejszym zaprzysiężeniu czwórki sędziów czekających na ślubowanie, ale też powtórzą je razem z nimi. Jak usłyszał nasz dziennikarz, ma to być wyraz solidarności i podkreślenie, że cała szósta wybranych 13 marca sędziów jest w dokładnie tej samej sytuacji.

Bogucki o ślubowaniu sędziów TK: Dzisiejsza uroczystość będzie nieważna

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, który był dziś gościem Porannej rozmowy w RMF FM, stwierdził, że dzisiejsza uroczystość w rozumieniu prawa będzie nieważna. Jeżeli przyszli funkcjonariusze publiczni nie działają w granicach prawa, działają bez podstawy prawnej, bo do tego będzie się to sprowadzało, ten akt będzie nieważny, nie będzie miał żadnych skutków prawnych. Nie będą sędziami. Trybunał Konstytucyjny jasno mówi o ślubowaniu w obecności prezydenta. Określone czynności mają określoną formę, przebieg i wykonuje się je w obecności konkretnej osoby. Ustawa nie pozostawia żadnych wątpliwości - powiedział. 

W ustawie jest napisane, że nowy sędzia TK składa ślubowanie "wobec" prezydenta, nie "przed" nim. 

Bogucki podkreślał też, że sprawa czwórki sędziów wybranych przez Sejm w marcu, cały czas jest analizowana przez prezydenta. 

Co do pozostałych czterech osób nie ma decyzji prezydenta. Ta sytuacja jest analizowana pod kątem prawnym i konstytucyjnym - mówił Zbigniew Bogucki. Przypomniał też, że jeżeli ktoś odmawia złożenia ślubowania wobec prezydenta, tym samym zrzeka się funkcji sędziego TKTo nie te osoby decydują, kiedy zostaną zaprzysiężone, tylko prezydent - dodał. Wezwał czwórkę sędziów, by "zeszli ze złej drogi" i nie stawili się dzisiaj w Sejmie.

Komunikat Kancelarii Prezydenta RP w sprawie ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Kancelaria Prezydenta RP opublikowała dziś także komunikat w sprawie ślubowanie czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czytamy w nim m.in., że "z uwagi na poważne wątpliwości co do prawidłowości procedury wyboru przeprowadzonej przez Sejm, sprawa wymaga dalszych analiz i wyjaśnienia z punktu widzenia wpływu tych wątpliwości na skuteczność podjętych uchwał". 

Komunikat odnosi się także do Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka. Jak napisano, "osoby te do dziś nie dopełniły obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym stosunek służbowy sędziego Trybunału nawiązuje się po złożeniu ślubowania, a sędzia po złożeniu ślubowania stawia się niezwłocznie w Trybunale w celu podjęcia obowiązków, zaś Prezes Trybunału przydziela mu sprawy i stwarza warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego". Kanclearia podkeśliła, że "mimo braku przeszkód osoby, które złożyły ślubowania wobec Prezydenta do dziś nie wypełniły wszystkich obowiązków związanych z objęciem urzędu i rozpoczęciem jego wykonywania".

Sześciu sędziów wybrano, ślubowanie odebrane tylko od dwóch

W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowania od dwojga spośród sześciorga wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego - Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka. Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki uzasadniał, że w czasie kadencji prezydenta Nawrockiego w TK powstały dwa wakaty, a odebranie ślubowania od dwóch osób "dopełni ustawowy wymóg" 11 osób pełnego składu. W momencie, gdy Sejm wybierał w marcu sędziów TK, w Trybunale było 9 osób.

W momencie, gdy Sejm dokonywał wyboru sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, było sześć wakatów. TK liczył więc wtedy 9 sędziów na 15 stanowisk sędziowskich. Po objęciu funkcji w TK przez sędziów, którzy w środę złożyli ślubowanie, w Trybunale będzie 11 osób, z tym że rządzący obecnie nie uznają za sędziów TK Justyna Piskorskiego i Jarosława Wyrembaka, co znalazło wyraz w niedawnej uchwale Sejmu.

