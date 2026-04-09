​Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie przed prezydentem, mają je dziś powtórzyć w Sejmie. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, sędziowie Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek nie tylko wezmą udział w dzisiejszym zaprzysiężeniu czwórki sędziów czekających na ślubowanie, ale też powtórzą je razem z nimi. Uroczystość ma się odbyć dziś o godz. 12:30 w Sejmie.

Dziś w Sejmie, o godz. 12:30, ma się odbyć ślubowanie czwórki wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego . To: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska. Jak informowaliśmy jako pierwsi wczoraj, sędziowie zaprosili na tę uroczystość prezydenta Karola Nawrockiego.

Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki zapowiedział już, że prezydenta na tej uroczystości nie będzie.

W uroczystości weźmie natomiast udział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego.

Wyraz solidarności z pozostałymi sędziami

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, dwójka sędziów Trybunału Konstytucyjnego - Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek - którzy złożyli wcześniej ślubowanie przed prezydentem, mają je dziś powtórzyć w Sejmie.

Jak ustalił Tomasz Skory, sędziowie ci nie tylko wezmą udział w dzisiejszym zaprzysiężeniu czwórki sędziów czekających na ślubowanie, ale też powtórzą je razem z nimi. Jak usłyszał nasz dziennikarz, ma to być wyraz solidarności i podkreślenie, że cała szósta wybranych 13 marca sędziów jest w dokładnie tej samej sytuacji.

Bogucki o ślubowaniu sędziów TK: Dzisiejsza uroczystość będzie nieważna

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, który był dziś gościem Porannej rozmowy w RMF FM, stwierdził, że dzisiejsza uroczystość w rozumieniu prawa będzie nieważna. Jeżeli przyszli funkcjonariusze publiczni nie działają w granicach prawa, działają bez podstawy prawnej, bo do tego będzie się to sprowadzało, ten akt będzie nieważny, nie będzie miał żadnych skutków prawnych. Nie będą sędziami. Trybunał Konstytucyjny jasno mówi o ślubowaniu w obecności prezydenta. Określone czynności mają określoną formę, przebieg i wykonuje się je w obecności konkretnej osoby. Ustawa nie pozostawia żadnych wątpliwości - powiedział.