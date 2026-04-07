"Współpracując z ukraińskimi producentami dronów, opracowaliśmy nową, przełomową technologię w dziedzinie dronów FPV" - informuje Serhij Sternenko, jeden z najskuteczniejszych aktywistów wspierających ukraińską armię. Innowacja ma sprawić, że Rosjanie będą ponosić jeszcze większe straty na froncie.

Ukraina opracowała "przełomową" technologię dronową.

"Wróg poniesie jeszcze większe straty" - informuje ukraiński aktywista Serhij Sternenko.

"Mamy bardzo dobre wieści" - ogłasza w mediach społecznościowych Serhij Sternenko, informując, że nowa technologia dronowa, stworzona we współpracy z ukraińskimi producentami, da Siłom Zbrojnym Ukrainy "bardzo potrzebną przewagę" na froncie.

"Rosjanie nie mają na to odpowiedzi, nie będą w stanie nic zrobić. Wróg poniesie większe straty, a nasi żołnierze będą mogli jeszcze skuteczniej go niszczyć" - dodaje ukraiński aktywista.

Wspomniana innowacja wydaje się być obecnie jednym z najbardziej strzeżonych sekretów ukraińskiej armii. Wspierający wojsko wolontariusz zaznacza: "Ze względów bezpieczeństwa przez najbliższe miesiące będziemy utrzymywać tę technologię w tajemnicy".

Ogłoszono zbiórkę

Proces wdrażania innowacji zaplanowano w dwóch etapach, aby zminimalizować ryzyko opóźnień i jak najszybciej przekazać sprzęt żołnierzom. Serhij Sternenko informuje, że ukraiński resort obrony już teraz pracuje nad oficjalnym włączeniem nowej technologii dronowej do państwowego systemu zamówień publicznych.

Ponieważ jednak oficjalne procedury wymagają czasu, wolontariusze postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Ogłoszono zbiórkę na kwotę 100 mln hrywien (prawie 8,5 mln zł), co ma pozwolić na wyprodukowanie i dostarczenie najnowocześniejszej broni na linię frontu zanim biurokratyczne tryby państwa zdążą zakończyć formalności.