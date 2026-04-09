Ponad tysiąc żywych koralowców, w tym gatunki objęte ścisłą ochroną, próbowano przemycić do Polski w przesyłce z Indonezji. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt na warszawskim lotnisku Chopina. Uratowane zwierzęta trafiły do specjalistycznych zbiorników w łódzkim Orientarium.

/ KAS /

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Na terminalu cargo warszawskiego lotniska Chopina funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali przesyłkę z Indonezji, w której znajdowało się prawie 1,5 tony rafy koralowej.

W paczce odkryto ponad tysiąc sztuk żywych koralowców, w tym objęte ochroną na mocy Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) koralowce rafotwórcze, zwane koralowcami twardymi.

Walka o życie koralowców

Ze względu na długi czas transportu, stan zwierząt oceniono w obecności Granicznego Lekarza Weterynarii.

Okazało się, że koralowce żyją, ale wymagają natychmiastowej pomocy. Niedotlenienie, brak światła oraz zmiany temperatury i pH wody stanowiły poważne zagrożenie dla ich życia.

Funkcjonariusze poinformowali o sytuacji Centralny Azyl dla Zwierząt. Jeszcze tego samego dnia koralowce trafiły do łódzkiego Orientarium, jednej z najnowocześniejszych placówek akwarystycznych w Europie. Zwierzęta zostały umieszczone w specjalistycznych zbiornikach kwarantannowych, gdzie eksperci rozpoczęli proces ich stabilizacji i regeneracji - przekazała rzeczniczka szefa KAS Justyna Pasieczyńska.



Specjaliści ustalili, że transport obejmował ponad 500 sztuk koralowców rafotwórczych z niemal 30 rodzajów oraz blisko 500 sztuk koralowców miękkich. Większość zwierząt udało się uratować i obecnie przechodzą rekonwalescencję.

W trakcie kontroli wykryto poważne nieprawidłowości w dokumentacji. Weryfikacja stanu faktycznego wykazała duże rozbieżności z dokumentami CITES. Ponad 300 szt. koralowców rafotwórczych nie było objętych zezwoleniami - podkreśliła rzeczniczka KAS.

Wszystkie gatunki koralowców rafotwórczych są objęte ochroną na mocy Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).

Przemyt takich okazów bez wymaganych zezwoleń jest przestępstwem zagrożonym karą od 3 miesięcy do nawet 5 lat więzienia.