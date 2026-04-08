​Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa dla wszystkich uczniów od września - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. W programie przedmiotu nie będzie jednak komponentu dotyczącego zdrowia seksualnego. W czwartek decyzję w tej sprawie ma ogłosić minister edukacji Barbara Nowacka.

Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka w czwartek ogłosi decyzję w sprawie edukacji zdrowotnej - poinformował dzisiaj rzecznik rządu Adam Szłapka. Obecnie jest to przedmiot nieobowiązkowy.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM, przedmiot ten będzie obowiązkowy dla wszystkich uczniów.

Za tą decyzją kryje się, jak tłumaczy dziennikarz RMF FM, z jednej strony niezadowolenie samej minister, że przedmiot teraz jest fakultatywny, a przecież Barbara Nowacka, gdy tylko zapowiadała, że edukacja zdrowotna zastąpi wychowanie do życia w rodzinie, to mówiła, że chce, by był to przedmiot obowiązkowy. Tak się jednak nie stało, głównie z powodu krytyki ze strony opozycji, środowisk kościelnych i konserwatywnej części posłów koalicji rządowej, głównie z PSL.

W czwartek minister Nowacka co prawda ogłosi, że przedmiot będzie obowiązkowy, ale bez komponentu dotyczącego zdrowia seksualnego.

W koalicji nie chcą bowiem wojny światopoglądowej, obawiają się protestów środowisk prawicowych, a szkoła według nich nie powinna być polem walki. Tym bardziej, że gdy edukacja zdrowotna jako obowiązkowy przedmiot wejdzie do szkół, zaczynać się będzie prekampania przed przyszłorocznymi wyborami.

Edukacja zdrowotna zastąpiła od 1 września 2025 r. przedmiot szkolny wychowanie do życia w rodzinie. W tym roku szkolnym przedmiot - wbrew pierwotnym zapowiedziom resortu edukacji - jest nieobowiązkowy.

O tym, czy w następnym roku szkolnym edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym, szefowa resortu edukacji miała poinformować do końca marca, co zapowiadała przez ostatnie tygodnie. Jednak decyzja nie została ogłoszona w zapowiadanym terminie.