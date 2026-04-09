Dwa polskie F-16 przechwyciły rosyjski samolot, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim. Taką informację przekazało na platformie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ).

Myśliwiec F-16, zdj. ilustracyjne / Wojciech Olkuśnik / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Jak czytamy w komunikacie DORSZ, do zdarzenia doszło w środę 8 kwietnia.

Dyżurna para myśliwców F-16 polskich Sił Powietrznych przechwyciła i odeskortowała samolot Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim. "Polskie myśliwce przechwyciły samolot Ił-20 realizujący misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem" - napisano.

Jak zapewnia dowództwo, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

"Przechwycenia statków powietrznych nie stanowią demonstracji siły, lecz są jednym z podstawowych narzędzi zapewnienia realnej kontroli nad przestrzenią powietrzną państwa. Ich celem jest szybka identyfikacja obiektów, które nie odpowiadają na wezwania służb ruchu lotniczego, poruszają się bez wymaganego planu lotu lub naruszają obowiązujące zasady" - napisał DORSZ w komunikacie.

Dowództwo dodało, że dzięki przechwyceniu możliwe jest natychmiastowe ustalenie charakteru lotu, ocena potencjalnego zagrożenia oraz - w razie potrzeby - podjęcie działań korygujących, takich jak zmiana kursu czy skierowanie statku powietrznego do lądowania.