Potwierdzają się wczorajsze doniesienia RMF FM. Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa. Nieobowiązkowy będzie moduł dotyczący wiedzy seksualnej.
- Minister edukacji Barbara Nowacka ogłosiła, że od września edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa dla wszystkich uczniów.
- Moduł dotyczący wiedzy seksualnej w ramach edukacji zdrowotnej pozostanie nieobowiązkowy - o uczestnictwie zdecydują rodzice lub pełnoletni uczniowie.
Podczas rozmowy w TVN24 minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że od września dla wszystkich uczniów będzie obowiązkowa edukacja zdrowotna. Nieobowiązkowy będzie jedynie moduł dotyczący wiedzy seksualnej.
Nowacka z TVN24 wyjaśniła, że edukacja zdrowotna obowiązkowa będzie od klasy czwartej szkoły podstawowej. Uczniowie będą musieli na nią uczęszczać też przez dwa lata w szkołach ponadpodstawowych.
Przedmiot będzie składał się tak naprawdę z dwóch przedmiotów, czyli przedmiotu edukacja zdrowotna takiego, jakim jest i nieobowiązkowego przedmiotu - prawdopodobnie około jednej dziesiątej całości przedmiotu - dotyczącego wiedzy o zdrowiu seksualnym - powiedziała minister. To rodzice lub pełnoletni uczniowie będą decydować o udziale dziecka w drugim module tego przedmiotu.
Nowacka dodała, że moduł o wiedzy seksualnej to będzie jedna, dwie lekcje w ciągu roku. O tym, co dokładnie znajdzie się w przedmiocie edukacja zdrowotna oraz w komponencie o wiedzy seksualnej, zdecydują eksperci.
Już w środę dziennikarz RMF FM Michał Radkowski informował, że dziś zostanie ogłoszona taka decyzja. Jak podkreślał, decyzja o tym, by moduł dotyczący wiedzy seksualnej nie był obowiązkowy, wynikała z tego, że rządząca koalicja nie chciała wojny światopoglądowej i obawiała się protestów środowisk prawicowych. Tym bardziej, że gdy edukacja zdrowotna jako obowiązkowy przedmiot wejdzie do szkół, zaczynać się będzie prekampania przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.
Edukacja zdrowotna zastąpiła od 1 września 2025 r. przedmiot szkolny wychowanie do życia w rodzinie. W tym roku szkolnym przedmiot - wbrew pierwotnym zapowiedziom resortu edukacji - jest nieobowiązkowy.
Edukacja zdrowotna nauczana jest w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII (w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej z tych klas, przy czym zajęcia w klasie VIII mają być realizowane tylko w pierwszym semestrze) i w szkołach ponadpodstawowych (w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez dwa lata).
O tym, czy w następnym roku szkolnym edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym, szefowa resortu edukacji miała poinformować do końca marca, co zapowiadała przez ostatnie tygodnie. Jednak decyzja nie została ogłoszona w zapowiadanym terminie.
MEN w listopadzie ub.r. podało, że w zajęciach z edukacji zdrowotnej w tym roku szkolnym uczestniczy około 30 proc. wszystkich uprawnionych uczniów.
Największy odsetek uczniów chodzących na edukację zdrowotną jest w szkołach podstawowych - 40,36 proc. uprawnionych. W liceach ogólnokształcących na zajęcia chodzi 10,08 proc., w technikach - 7,78 proc., w branżowych szkołach I stopnia - 14,40 proc., a w szkołach artystycznych - 18,33 proc.
Procentowo najwięcej uczniów w zajęciach uczestniczy w woj. wielkopolskim - 38,59 proc. uprawnionych, lubuskim - 38,31 proc. i kujawsko-pomorskim - 37,26 procent.
Najmniej chodzi na zajęcia w woj. podkarpackim - 17,19 proc. uprawnionych, podlaskim - 21,53 proc. i lubelskim - 21,72 procent.