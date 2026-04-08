W czwartek w południe ma dojść do ślubowania czwórki wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, czekający na zaprzysiężenie sędziowie wysłali dziś do prezydenta Karola Nawrockiego zaproszenia na uroczystość, która ma się odbyć w Sejmie.

Pismo to cztery osobne dokumenty, wystosowane przez sędziów, którzy sami organizują uroczystość ślubowania. Wszystkie listy zawierają zbliżoną treść.

To zaledwie dwa akapity, w których czekający na zaprzysiężenie już czwarty tydzień sędziowie przypominają, że jak dotąd nie otrzymali w tej sprawie zaproszenia do złożenia ślubowania przed prezydentem. Jak tłumaczą, ponieważ uważają złożenie ślubowania za swój obowiązek, dlatego organizują zaprzysiężenie sami.

Drugi akapit pism to zaproszenie na nie prezydenta, który według ustawy jest adresatem ślubowania.

Uroczystość ślubowania ma się odbyć w Sejmie w czwartek ok. godz. 12:30. Szczegóły tego, gdzie dokładnie ma się odbyć i kto będzie jeszcze na niej obecny, nie zostały podane.

Sześciu sędziów wybrana, ślubowanie odebrane tylko od dwóch

Tydzień prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowania od dwojga spośród sześciorga wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego - Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki uzasadniał, że w czasie kadencji prezydenta Nawrockiego w TK powstały dwa wakaty, a odebranie ślubowania od dwóch osób "dopełni ustawowy wymóg" 11 osób pełnego składu. W momencie, gdy Sejm wybierał w marcu sędziów TK, w Trybunale było 9 osób.



Poza Szostkiem i Bentkowską Sejm w marcu na sędziów TK wybrał: Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę oraz Annę Korwin-Piotrowską.

W momencie, gdy Sejm dokonywał wyboru sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, było sześć wakatów. TK liczył więc wtedy 9 sędziów na 15 stanowisk sędziowskich. Po objęciu funkcji w TK przez sędziów, którzy w środę złożyli ślubowanie, w Trybunale będzie 11 osób, z tym że rządzący obecnie nie uznają za sędziów TK Justyna Piskorskiego i Jarosława Wyrembaka, co znalazło wyraz w niedawnej uchwale Sejmu.