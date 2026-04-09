"MEN krytykował nasz pomysł, po czym zmienił zdanie"

Pełczyńska-Nałęcz oceniła, że w przypadku zakazu używania smartfonów przez uczniów szkół podstawowych MEN postępuje podobnie jak w sprawie edukacji zdrowotnej.

"Wszyscy widzą, jaką demolką psychiczną jest uzależnienie młodzieży od ekranów. Wiele krajów już chroni uczniów i takie rozwiązania wprowadziło. Tymczasem w Sejmie od pół roku leży nasz projekt ustawy w tej sprawie. Projekt jest mrożony przez partyjną koleżankę Minister Nowackiej - Panią Szumilas w Komisji Edukacji. A MEN? Przez miesiące krytykował nasz pomysł, po czym zmienił zdanie. Ale Minister Edukacji nie weźmie przecież projektu innego koalicjanta, tylko zacznie wielotygodniowe prace nad nowym. W efekcie jeśli zakaz smartfonów w szkołach w ogóle wejdzie, to w ostatniej chwili (zostało nam 2 miesiące roku szkolnego), bez czasu na przygotowanie dla szkół i nauczycieli" - analizowała.

"Taki tryb pracy naprawdę mija się z sensem" - podkreśliła następczyni Szymona Hołowni. Pełczyńska-Nałęcz sugerowała, że koalicjanci mogliby wykorzystać projekt jej partii i w ten sposób wprowadzić zmiany ws. smartfonów na czas - "z korzyścią dla edukacji, uczniów i rodziców". Zdradziła też, że Barbara Nowacka odrzuciła zaproszenie na posiedzenie klubu Polski 2050.

Edukacja zdrowotna zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie

Edukacja zdrowotna, która zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie, weszła do szkół w roku szkolnym 2025/2026 jako przedmiot nieobowiązkowy. Nauczana jest w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII (w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej z tych klas, przy czym zajęcia w klasie VIII mają być realizowane tylko w pierwszym semestrze) i w szkołach ponadpodstawowych (w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez dwa lata).

Jeden z rozdziałów podstawy programowej w szkołach podstawowych poświęcony jest dojrzewaniu, a w ponadpodstawowych - zdrowiu seksualnemu. To te treści wywołały kontrowersje wśród części społeczeństwa przeciwnej "edukacji seksualnej" w szkole.