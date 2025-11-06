Minister koordynator służb specjalnych i premier nie wierzą, że Centralne Biuro Antykorupcyjne uda się zlikwidować nawet do końca dekady. Takie wnioski można wysnuć z projektu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów przygotowanego przez urząd Tomasza Siemoniaka o legitymacjach służbowych funkcjonariuszy CBA.

Nowe legitymacje dla funkcjonariuszy CBA zdradzają plany rządu dot. likwidacji spec-służby? / Grzegorz Michałowski / PAP

Funkcjonariusze CBA mogą dostać nowe legitymacje służbowe, ważne do 2030 r.

Taka decyzja byłaby sprzeczna z zapowiedziami likwidacji służby.

Był to jeden z głównych postulatów wyborczych obecnie rządzącej ekipy.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, autorzy nowelizacji wprowadzają zmiany w rozporządzeniu o legitymacjach CBA, bo zgodnie z obowiązującymi przepisami ważność tych dokumentów wygasa z końcem tego roku.

W uzasadnieniu napisano natomiast, że termin likwidacji CBA przyjęty przez rząd "uległ dezaktualizacji".

Dlatego trzeba dać funkcjonariuszom możliwość wypełniania ustawowych zadań także od początku przyszłego roku. I tu dochodzimy do sedna sprawy.

Nowy termin ważności legitymacji określono na 31 grudnia 2030 roku.

Fot. legislacja.gov.pl

Jak łatwo obliczyć, autorzy nowelizacji przyjmują, że Centralne Biuro Antykorupcyjne będzie działać jeszcze ponad pięć lat.

Jak przypomina Krzysztof Zasada, likwidacja CBA była jednym ze sztandarowych postulatów koalicji, która w 2023 roku wygrała wybory.

Czym jest CBA?

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) to polska służba specjalna powołana do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w instytucjach państwowych oraz samorządowych. CBA zajmuje się także przeciwdziałaniem przestępczości gospodarczej, w tym przestępstwom przeciwko interesom ekonomicznym państwa.

Służba powstała w 2006 roku.