Mamdani wygrał, bo na karcie do głosowania nie było mnie - podsumował prezydent USA Donald Trump. To według niego jedna z przyczyn, dla których wybory na burmistrza Nowego Jorku wygrał ostro zwalczany przez republikanów socjalista-demokrata Zohran Mamdani.

Donald Trump / Pool/ABACA / PAP

Zohran Mamdani został burmistrzem Nowego Jorku.

Po podliczeniu ponad 90 proc. głosów, Mamdani zgromadził nieco ponad 50 proc. poparcia, podczas gdy jego przeciwnicy: Cuomo - 41,5 proc., a Sliwa - 7,2 proc.

Jego zwycięstwo skomentował w ironicznym wpisie Donald Trump, twierdząc, że Mamdani wygrał, bo na listach nie było jego samego.

Kandydat demokratów Zohran Mamdani wygrał wybory na burmistrza Nowego Jorku . 34-letni polityk określający się jako "demokratyczny socjalista" będzie pierwszym muzułmaninem na czele władz największego miasta Ameryki.

Jego zwycięstwo humorystycznie skomentował Donald Trump na swojej platformie Truth Social, pisząc o sobie w trzeciej osobie.

"Według sondaży, (fakt że - przyp. red.) TRUMPA NIE BYŁO NA KARCIE DO GŁOSOWANIA I ZAMKNIĘCIE RZĄDU TO DWA POWODY, DLA KTÓRYCH REPUBLIKANIE PRZEGRALI DZIŚ WYBORY" - stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych w środę (pisownia oryginalna).

Niechęć prezydenta i nowego burmistrza jest wzajemna

Od 1 października rząd USA jest zawieszony. Oznacza to, że część agencji rządowych wstrzymała funkcjonowanie, pracownicy budżetówki nie dostają pensji, zawieszono również pomoc żywnościową.

Po ogłoszeniu wyników wspomnianych wyborów Trump zamieścił na Truth Social złowieszczy wpis: "…I TAK SIĘ ZACZĘŁO!". Tuż przed wyborami zagroził natomiast, że jeśli "kandydat komunistów Zohran Mamdani wygra wybory na burmistrza Nowego Jorku, jest wysoce nieprawdopodobne, że będę przekazywał fundusze federalne, poza niezbędnym minimum, na moje ukochane miasto rodzinne", zaś w wywiadzie dla CBS wyjaśnił, że jeżeli Nowym Jorkiem rządzi "komunista", to przekazywane metropolii fundusze będą marnowane.

Niechęć prezydenta i nowego burmistrza jest wzajemna. W powyborczym przemówieniu Mamdani nie krył swojego stosunku do prezydenta. Jeśli ktokolwiek może pokazać narodowi zdradzonemu przez Donalda Trumpa, jak go pokonać, to jest to miasto, które go zrodziło. To nie tylko sposób na powstrzymanie Trumpa. To sposób na powstrzymanie każdego następnego - powiedział Mamdani.

"Groźby Trumpa są nie do uniknięcia"

Groźby prezydenta USA Donalda Trumpa, np. dotyczące wysłania do Nowego Jorku Gwardii Narodowej, są nie do uniknięcia - powiedział w telewizji ABC News Zohran Mamdani.

W wywiadzie podkreślił, że jego celem jest przekształcenie "najdroższego miasta w USA w miasto przystępne cenowo dla każdego nowojorczyka". Dodał, że jego wygrana to mandat do wdrażania "najbardziej ambitnej agendy dotyczącej przystępności cenowej" Nowego Jorku.

Burmistrz elekt zapowiedział podwyższenie podatków dla najbogatszego procenta mieszkańców miasta oraz podatków od osób prawnych z 7,25 proc. do 11,5 proc. Te podwyżki przyniosą ponad 9 mld dolarów - przekonywał w programie "Good Morning America"Mamdani.