Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia dla południowej i południowo-zachodniej Polski. W nocy ze środy na czwartek oraz w czwartek miejscami prognozowane są gęste mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów oraz przygruntowe przymrozki. Synoptycy apelują o ostrożność na drogach.

Gęste mgły i przygruntowe przymrozki. IMGW ostrzega przed trudnymi warunkami pogodowymi / Shutterstock

Według prognoz IMGW, w nocy ze środy na czwartek oraz w czwartek rano, szczególnie na południu i południowym zachodzie kraju, mogą wystąpić gęste mgły ograniczające widzialność nawet do 100-200 metrów. W rejonach podgórskich przewidywane są przygruntowe przymrozki, które mogą stanowić zagrożenie dla kierowców i pieszych.

W związku z prognozowanymi warunkami IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia. Obejmują one część województw południowej i południowo-zachodniej Polski i będą obowiązywać od godziny 21 w środę do godziny 10 w czwartek. Ostrzeżenia dotyczą głównie gęstych mgieł oraz możliwych przymrozków przygruntowych.

Synoptycy przypominają, że ostrzeżenie I stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy oraz osoby przebywające na zewnątrz w rejonach objętych ostrzeżeniami.

Prognoza na kolejne dni

W czwartek w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe, miejscami umiarkowane. Początkowo, zwłaszcza na południowym zachodzie, mogą utrzymywać się mgły. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 do 13 stopni Celsjusza, a miejscami na południu nawet do 16 stopni. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, a w rejonach podgórskich Sudetów porywisty.

Noc z czwartku na piątek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie, zwłaszcza we wschodniej części kraju. Spodziewane są silne zamglenia i mgły, szczególnie na wschodzie, w centrum, na południu i południowym zachodzie. Temperatura minimalna wyniesie od 3 do 7 stopni Celsjusza.