Dwoje policjantów z Wielkopolski zostało zatrzymanych. Jak dowiedział się reporter RMF FM, sprawa może dotyczyć narkotyków.

Komendanci powiatowi z Szamotuł i Gniezna (Wielkopolskie) zostali w środę powiadomieni, że z polecenia Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zatrzymano dwoje funkcjonariuszy. 

Zatrzymania były przeprowadzone poza służbą i jednostkami - powiedział nam mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 

Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, sprawa może dotyczyć narkotyków. 

Komendanci czekają teraz na oficjalne dokumenty z prokuratury, między innymi na informację o ewentualnych zarzutach. 

Jeśli będą to przestępstwa z winy umyślnej, wówczas rozważane będzie natychmiastowe zwolnienie funkcjonariuszy ze służby. 

Według portalu Moje-gniezno.pl. zatrzymani to funkcjonariuszka Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie i policjant z Nowego Tomyśla.

„Podczas przeszukania miejsca zamieszkania policjantki, która od trzech lat służyła w gnieźnieńskiej jednostce, ujawniono narkotyki – tzw. kryształ, czyli metamfetaminę” – podał portal.