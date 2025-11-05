Dwoje policjantów z Wielkopolski zostało zatrzymanych. Jak dowiedział się reporter RMF FM, sprawa może dotyczyć narkotyków.

Zatrzymano dwoje policjantów / zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Komendanci powiatowi z Szamotuł i Gniezna (Wielkopolskie) zostali w środę powiadomieni, że z polecenia Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zatrzymano dwoje funkcjonariuszy.

Zatrzymania były przeprowadzone poza służbą i jednostkami - powiedział nam mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, sprawa może dotyczyć narkotyków.

Komendanci czekają teraz na oficjalne dokumenty z prokuratury, między innymi na informację o ewentualnych zarzutach.

Jeśli będą to przestępstwa z winy umyślnej, wówczas rozważane będzie natychmiastowe zwolnienie funkcjonariuszy ze służby.

Według portalu Moje-gniezno.pl. zatrzymani to funkcjonariuszka Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie i policjant z Nowego Tomyśla.

„Podczas przeszukania miejsca zamieszkania policjantki, która od trzech lat służyła w gnieźnieńskiej jednostce, ujawniono narkotyki – tzw. kryształ, czyli metamfetaminę” – podał portal.