Rada Polityki Pieniężnej podjęła ważną decyzję dla Polaków, w szczególności kredytobiorców. Stopy procentowe ponownie zostały obniżone.

/ RMF FM

Stopy procentowe znów w dół - zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Obniżka wyniesie 0,25 punktu procentowego.

Stopa referencyjna wynosi obecnie 4,25 proc. w skali rocznej.

Ta decyzja oznacza, że raty kredytów będą niższe.

Przy przeciętnym kredycie - na przykład pół miliona złotych na 30 lat - obniżka stóp o 25 setnych punktu procentowego oznacza oszczędność w granicach kilkudziesięciu złotych.

/ Michał Czernek / PAP