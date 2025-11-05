Koalicja Obywatelska z wynikiem 29 proc. wygrałaby nadchodzące wybory - wynika z najnowszego sondażu Research Partner, opublikowanego w środę. PiS plasuje się na drugim miejscu z wynikiem 27,6 proc. Kolejne miejsca zajęły: Konfederacja (11,6 proc.), Lewica (7,1 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej (6,4 proc.). Jaki wynik w sondażu ma Polska 2050, Razem czy PSL?

Najnowszy sondaż partyjny

Jak wynika z opublikowanego w środę sondażu Research Partner, przeprowadzonego na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to poparcie poszczególnych partii politycznych wyniosłoby:

Koalicja Obywatelska - 29 proc. (wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu do sierpnia),

- 29 proc. (wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu do sierpnia), Prawo i Sprawiedliwość - 27,6 proc. (spadek o 3,8 pkt proc.),

- 27,6 proc. (spadek o 3,8 pkt proc.), Konfederacja - 11,6 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc.),

- 11,6 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc.), Lewica (bez Partii Razem) - 7,1 proc. (wzrost o 1 pkt proc.),

(bez Partii Razem) - 7,1 proc. (wzrost o 1 pkt proc.), Konfederacja Korony Polskiej - 6,4 proc. (wzrost o 2,9 pkt proc.).

Pod progiem wyborczym znalazłyby się partie:

Polska 2050 - 3 proc.,

- 3 proc., Partia Razem -2,9 proc.,

-2,9 proc., PSL - 1,1 proc.,

- 1,1 proc., inne partie - 1,5 proc.

10 proc. Polaków nie wie natomiast, na kogo oddałoby swój głos. Nadal jednak deklarujemy wysokie zainteresowanie wyborami, choć jest ono niższe o 2,9 p.p. w porównaniu do sierpnia. Dziś najprawdopodobniej 69,3 proc. Polaków poszłoby do urn (w tym 53,8 proc. respondentów odpowiedziało na pytanie o uczestnictwo w wyborach "zdecydowanie tak", a 15,5 proc. "raczej tak").

Jak przełożyłoby się to na mandaty?

Adiunkt w Katedrze Systemów Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego dr Maciej Onasz wyliczył dla Research Partner, jak te wyniki przełożyłyby się na prawdopodobny podział mandatów w Sejmie:

Koalicja Obywatelska - 179 mandatów,

- 179 mandatów, PiS - 178 mandatów,

- 178 mandatów, Konfederacja - 56 mandatów,

- 56 mandatów, Lewica - 27 mandatów,

- 27 mandatów, Konfederacja Korony Polskiej - 20 mandatów.

Taki rozkład mandatów oznacza, że obecna koalicja rządząca uzyskałaby łącznie 206 mandatów, a partie opozycyjne miałyby 254 reprezentantów w niższej izbie Parlamentu.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym Ariadna w dniach 31.10-3.11.2025, na ogólnopolskiej próbie 1090 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.