Myśliwce F-35, które w piątek wybiorą się w krótką podróż po Polsce, przelecą także nad centrum Łodzi. Ministerstwo Obrony Narodowej zmodyfikowało trasę powitalną najnowszych polskich samolotów bojowych.

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Przelot odbędzie się w ramach akcji "Powitanie z Polską".

Chwilę po godz. 9:00 samoloty wystartują z bazy w Łasku i polecą w stronę Trójmiasta.

Około godziny 9:45 przelecą nad Westerplatte. Następnie, około godziny 10:10 pojawią się nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Potem pomkną w kierunku Krakowa, gdzie około godziny 10:35 formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego.

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, po przelocie nad stolicą Małopolski F-35 zawrócą nad Łódź, gdzie pojawią się ok. 10:45.

MON zaznaczył w swoim komunikacie, że podany harmonogram ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne oraz względy operacyjne.

Aktualne informacje mają być publikowane na bieżąco na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Uroczyste powitanie pierwszych polskich myśliwców 5. generacji

W piątek w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbędzie się uroczysta ceremonia przyjęcia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Pod koniec maja do bazy w Łasku przybyły 3 pierwsze polskie samoloty wielozadaniowe F-35. Łącznie w oparciu o kontrakt o wartości 4,6 mld dolarów Polska zamówiła 32 maszyny 5. generacji, produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin.

Polskie Siły Powietrzne otrzymały już 8 samolotów F-35, jednak do tej pory pozostawały one w bazach w USA, gdzie szkolili się na nich polscy piloci, instruktorzy i technicy. Kolejne zbudowane samoloty mają już trafiać bezpośrednio do Polski; całość dostaw 32 maszyn ma się zakończyć w 2029 roku.

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