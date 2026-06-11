Myśliwce F-35, które w piątek wybiorą się w krótką podróż po Polsce, przelecą także nad centrum Łodzi. Ministerstwo Obrony Narodowej zmodyfikowało trasę powitalną najnowszych polskich samolotów bojowych.

F-35 przelecą też nad Łodzią. MON zmienił trasę powitalnego przelotu (Zdjęcie ilustracyjne) / Adam Burakowski / East News

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Przelot odbędzie się w ramach akcji "Powitanie z Polską".

Chwilę po godz. 9:00 samoloty wystartują z bazy w Łasku i polecą w stronę Trójmiasta.

Około godziny 9:45 przelecą nad Westerplatte. Następnie, około godziny 10:10 pojawią się nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Potem pomkną w kierunku Krakowa, gdzie około godziny 10:35 formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego.

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, po przelocie nad stolicą Małopolski F-35 zawrócą nad Łódź, gdzie pojawią się ok. 10:45.

MON zaznaczył w swoim komunikacie, że podany harmonogram ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne oraz względy operacyjne.

Aktualne informacje mają być publikowane na bieżąco na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej.