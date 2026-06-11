15-latek usłyszał zarzuty popełnienia aż 109 czynów karalnych w ciągu blisko dwóch miesięcy. Wykorzystując konto jednej z firm oraz podpiętą do niego kartę kredytową, dokonywał internetowych zakupów. Lista robi wrażenie.

"Pomysłowy" 15-latek wydawał cudze pieniądze. Usłyszał zarzuty za 109 czynów karalnych / Shutterstock

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Na trop 15-latka wpadli kryminalni z Białegostoku. Jak ustalili, chłopak zalogował się na konto jednej z firm i dokonywał zakupów na podpiętą do niego kartę kredytową. Poszczególne transakcje opiewały na kwoty rzędu kilkudziesięciu złotych.

Łącznie 15-latek przeprowadził 21 skutecznych operacji - w 88 przypadkach transakcje nie zostały sfinalizowane, m.in. z powodu braku środków na karcie.

Lista "sprawunków" 15-latka

Chłopak kupował głównie doładowania do gier, energetyki i słodycze. Wśród zakupionych przedmiotów znalazły się również spersonalizowany kubek, głośniki, słuchawki, perfumy oraz maskotka kapibary za łączną kwotę ponad 1300 zł.

15-latek usłyszał zarzuty popełnienia 109 czynów karalnych i przyznał się do winy. Następnie został przekazany pod opiekę ojca. O dalszym losie nastolatka zdecyduje sąd rodzinny.