Rodziny ofiar sylwestrowego pożaru w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana domagają się, by właściciele baru Le Constellation usłyszeli zarzuty morderstwa z zamiarem ewentualnym. Nowe wnioski pojawiły się po ujawnieniu wiadomości, które mają dowodzić, że właściciele byli świadomi zagrożenia pożarowego w lokalu.

Dziennikarze przy komisariacie policji po pożarze w Crans Montanie / MAXIME SCHMID/AFP / East News

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Przypomnijmy, że w czasie pożaru w Le Constellation zginęło 41 osób, a 115 zostało rannych. Według śledczych ogień pojawił się w piwnicy, gdy zimne ognie przymocowane do butelek szampana znalazły się zbyt blisko łatwopalnej pianki dźwiękochłonnej na suficie.

Śledczy postawili właścicielom baru - Jessice i Jacqusowi Moretti - zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci i nieumyślnego sprowadzenie pożaru zagrażającego życiu. Jak donosi "The Guardian", prawnicy ofiar poinformowali szwajcarskiego nadawcę RTS, że domagają się zmiany kwalifikacji czynu na morderstwo z ewentualnym zamiarem. Prokurator kantonu Valais potwierdził agencji AFP, że formalny wniosek w tej sprawie złożyły prawniczki Sophie Haenni i Ludovic Tirelli po ostatnim przesłuchaniu właścicieli baru.

Wiadomości ujawnione podczas przekonania

Co takiego w trakcie przesłuchania skłoniło prawników do domagania się bardziej surowego potraktowania właścicieli baru? Wiadomości z grupy WhatsApp. Prawniczka Sophie Haenni przekazała prokuraturze zrzuty ekranu z 2019 roku, które - jej zdaniem - dowodzą, że właściciele byli "doskonale świadomi, jak łatwopalna jest pianka akustyczna".

Z wiadomości wynika, że Jessica Moretti ostrzegała personel, by uważał na zimne ognie, bo w razie zapalenia się dywanu, sof lub pianki akustycznej bar mógłby stanąć w ogniu.

Moretti wiedzieli, że bar może spłonąć. Byli świadomi ryzyka i je zaakceptowali. Zarzut nie powinien już dotyczyć zaniedbania, lecz morderstwa z zamiarem ewentualnym - stwierdziła Haenni.

Obrona nazywa oskarżenia absurdalnymi

Obrońcy Morettich odrzucają te zarzuty, nazywając je "bzdurami". Jak można twierdzić, że Moretti przewidzieli ryzyko śmierci, a tym bardziej, że je zaakceptowali? - pytali prawnicy Yaël Hayat i Nicola Meier w rozmowie z RTS. Jessica była na miejscu tragedii tej nocy. Jej obecność jest najlepszym dowodem na absurdalność tych oskarżeń - dodawali.

Zgodnie ze szwajcarskim prawem karnym, "zamiar ewentualny" oznacza, że sprawca przewiduje możliwość popełnienia przestępstwa i akceptuje jego skutki, nawet jeśli ich nie chce.

Kolejne wątpliwości

Podczas przesłuchania 5 czerwca Jessica Moretti została poinformowana o kolejnym zarzucie - fałszowania dokumentów dotyczących faktury za piankę akustyczną. Obrońcy twierdzą, że dokument został jedynie zaksięgowany pod inną nazwą i nie ma znaczenia dla sprawy.