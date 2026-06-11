Potrzebnych było aż pięć setów, aby wyłonić zwycięzcę starcia siatkarskich reprezentacji Polski i Słowenii w Lidze Narodów. W chińskim Linyi obie drużyny miały w górze piłki meczowe, ale ostatecznie to Słoweńcy okazali się lepsi (3:2).

Bartosz Firszt w ataku / volleyballworld.com /

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Tie-break rozstrzygnęła gra na przewagi. Po błędzie Maksymiliana Graniecznego decydujący punkt zdobyli Słoweńcy (19:17). Wcześniej Polacy mieli swoje szanse na zakończenie spotkania, ale młodym zawodnikom w decydujących akcjach brakowało precyzji.

To pierwsza porażka Polaków w tej edycji Ligi Narodów. Wczoraj Biało-Czerwoni wygrali 3:0 z Kubą. Jutro podopieczni Nikoli Grbicia zagrają z Japonią, a pojutrze z Ukrainą.

Polska - Słowenia 2:3 (25:27, 25:23, 24:26, 25:21, 17:19)

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