Do niecodziennej sytuacji doszło w czwartek przed południem na wjeździe do Krakowa od strony Zakopanego. Ciężarówka z wysięgnikiem strąciła bramownicę z sygnalizacją świetlną.

Utrudnienia na wjeździe do Krakowa po zerwaniu sygnalizacji świetlnej / Gorąca Linia RMF FM

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

O dużych utrudnieniach na wjeździe do Krakowa od strony Zakopanego informuje reporter RMF FM.

Na skrzyżowaniu ulic Zakopiańskiej i Ważewskiego ciężarówka z wysięgnikiem strąciła bramownicę z sygnalizacją świetlną, która spadła na jadący za pojazdem kolejny samochód.

Ulica Zakopiańska w kierunku centrum Krakowa została zablokowana.

Przy wjeździe do miasta utworzył się kilkukilometrowy korek.