Do niecodziennej sytuacji doszło w czwartek przed południem na wjeździe do Krakowa od strony Zakopanego. Ciężarówka z wysięgnikiem strąciła bramownicę z sygnalizacją świetlną.
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O dużych utrudnieniach na wjeździe do Krakowa od strony Zakopanego informuje reporter RMF FM.
Na skrzyżowaniu ulic Zakopiańskiej i Ważewskiego ciężarówka z wysięgnikiem strąciła bramownicę z sygnalizacją świetlną, która spadła na jadący za pojazdem kolejny samochód.
Ulica Zakopiańska w kierunku centrum Krakowa została zablokowana.
Przy wjeździe do miasta utworzył się kilkukilometrowy korek.